【更新】台灣聯華食品彰化廠今晨大火 7死、3命危 消防：人跑不贏煙霧 不該往上跑

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（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）聯華食品公司位於彰化北斗鎮工業區內的工廠今（25）日清晨發生大火；彰化縣消防局指出，受困22人全數找到，總計10人送醫前已無生命跡象，已送往彰化醫院、員榮和彰基等醫院急救中。

據了解，聯華食品北斗廠今日清晨6時近7時左右通報火警，工廠4樓冒出火舌，有本國及外籍移工共22名員工受困。消防局二林分隊、北斗分隊出動多輛消防車前往救援。彰化縣消防局指出，消防隊員已在上午10時10分左右將受困人員全數救出。

據彰化縣消防局統計共22人送醫，分別為12男、10女，其中10人呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，傷者分送員林基督教醫院、員生醫院、員榮醫院、衛生福利部彰化醫院、北斗卓醫院、田中仁和醫院，火勢上午9時12分撲滅，已知有7人宣告不治。

彰化消防局長施順仁接受媒體訪問說，起火點位於2樓，工廠4樓為員工主要工作區域，包含冷藏區的冷凍庫也設在4樓，消防局接獲報案趕到現場救援，發現有15名員工躲在冷凍庫，但現場濃煙密布，等到消防隊員到場打開冷凍庫時才一一獲救，其中10人OHCA，送醫搶救。

消防局人員指出，員工第一時間雖躲進冷藏區的冷凍庫，由於冷藏區只用塑膠布廉跟其他工作區作區隔，無法阻止濃煙進入。冷凍庫雖有大門，初步推測可能員工太晚躲進冷凍庫，當時裡面已有濃煙進入，或是在摸黑情形下，冷凍庫大門沒關好，因此造成多人吸入過多濃煙嗆傷，且傷勢嚴重。

聯合報引述彰化消防第四大隊副大隊長江錦松說法，當火警發生時，正常狀況要往下逃，如果沒有辦法，也要水平移動、遠離火區，致命錯誤就是往上逃跑，因為人跑不贏煙霧。

中央社報導，遇到火警產生大量濃煙時，避難方向應和濃煙方向相反，同時尋找可阻隔濃煙的空間躲藏等待救援，而工廠平時在進行消防演練時，也應劃設出安全處所，訓練員工發生火警時直接前往安全處所避難，至於大火發生時，為何員工沒有下樓避難，仍在調查中。

聯華食品公司彰化廠25日清晨發生大火，彰化縣消防 局二林分隊、北斗分隊等出動多輛消防車前往救援， 將多名員工送醫救治。 （中央社翻攝照片）

中央社引述衛福部彰化醫院說法，醫院收治2名聯華員工，其中26歲陳男嚴重嗆傷，意識不清，昏迷指數只有3，插管急救中；另名33歲女子輕微嗆傷，意識清楚；員榮醫院則說，醫院收治2名聯華員工，搶救中。

彰基於下午近1時發布新聞稿說明，彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示， 送來彰基體系醫院的目前有3位到院前心跳停止，也是O HCA的患者，其中一名使用葉克膜，初步已經救治成功， 目前仍在積極搶救。另外，兩位從員林基督教醫院轉入的病患， 目前使用高壓氧，也是留院治療中； 還有一位從彰化醫院轉來的病患比較嚴重， 吸入性嗆傷合併呼吸衰竭，目前插管在燙傷病房救治中。

據現場搶救人員表示，聯華食品彰化廠內擺放相當多機械，增加救援困難，受困工人大都多逃至冷凍倉庫躲避濃煙。

彰化縣消防局指出，起火原因以及火警發生經過尚待追查。

聯華食稍早對外表示，目前火勢已撲滅，火警對營運影響有限，並已啟動跨廠支援，初判起火原因為生產機台意外起火所致，詳細原因由消防人員鑑識。

勞動部發布新聞訊息指出，針對聯華食品公司彰化廠發生火災，為避免災害擴大，已依法勒令停工，並將視調查結果，依職業安全衛生法予以處分。