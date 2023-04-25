Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【更新】台灣聯華食品彰化廠今晨大火 7死、3命危 消防：人跑不贏煙霧 不該往上跑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/25 14:55
聯華食品公司彰化廠25日清晨發生大火，有多名員工 受困，起火點疑在廠房4樓。 （彰化縣消防局提供） 中央社記者吳哲豪傳真 112年4月25...

聯華食品彰化廠大火（2）

聯華食品公司彰化廠25日清晨發生大火，有多名員工 受困，起火點疑在廠房4樓。 （彰化縣消防局提供） 中央社記者吳哲豪傳真 112年4月25... (來源 中央社)

最後更新時間：14:55

首次發稿時間：12:00

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）聯華食品公司位於彰化北斗鎮工業區內的工廠今（25）日清晨發生大火；彰化縣消防局指出，受困22人全數找到，總計10人送醫前已無生命跡象，已送往彰化醫院、員榮和彰基等醫院急救中。

據了解，聯華食品北斗廠今日清晨6時近7時左右通報火警，工廠4樓冒出火舌，有本國及外籍移工共22名員工受困。消防局二林分隊、北斗分隊出動多輛消防車前往救援。彰化縣消防局指出，消防隊員已在上午10時10分左右將受困人員全數救出。

據彰化縣消防局統計共22人送醫，分別為12男、10女，其中10人呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，傷者分送員林基督教醫院、員生醫院、員榮醫院、衛生福利部彰化醫院、北斗卓醫院、田中仁和醫院，火勢上午9時12分撲滅，已知有7人宣告不治。

彰化消防局長施順仁接受媒體訪問說，起火點位於2樓，工廠4樓為員工主要工作區域，包含冷藏區的冷凍庫也設在4樓，消防局接獲報案趕到現場救援，發現有15名員工躲在冷凍庫，但現場濃煙密布，等到消防隊員到場打開冷凍庫時才一一獲救，其中10人OHCA，送醫搶救。

消防局人員指出，員工第一時間雖躲進冷藏區的冷凍庫，由於冷藏區只用塑膠布廉跟其他工作區作區隔，無法阻止濃煙進入。冷凍庫雖有大門，初步推測可能員工太晚躲進冷凍庫，當時裡面已有濃煙進入，或是在摸黑情形下，冷凍庫大門沒關好，因此造成多人吸入過多濃煙嗆傷，且傷勢嚴重。

聯合報引述彰化消防第四大隊副大隊長江錦松說法，當火警發生時，正常狀況要往下逃，如果沒有辦法，也要水平移動、遠離火區，致命錯誤就是往上逃跑，因為人跑不贏煙霧。

中央社報導，遇到火警產生大量濃煙時，避難方向應和濃煙方向相反，同時尋找可阻隔濃煙的空間躲藏等待救援，而工廠平時在進行消防演練時，也應劃設出安全處所，訓練員工發生火警時直接前往安全處所避難，至於大火發生時，為何員工沒有下樓避難，仍在調查中。

【更新】台灣聯華食品彰化廠今晨大火 7死、3命危 消防：人跑不贏煙霧 不該往上跑聯華食品公司彰化廠25日清晨發生大火，彰化縣消防 局二林分隊、北斗分隊等出動多輛消防車前往救援， 將多名員工送醫救治。 （中央社翻攝照片）

中央社引述衛福部彰化醫院說法，醫院收治2名聯華員工，其中26歲陳男嚴重嗆傷，意識不清，昏迷指數只有3，插管急救中；另名33歲女子輕微嗆傷，意識清楚；員榮醫院則說，醫院收治2名聯華員工，搶救中。

彰基於下午近1時發布新聞稿說明，彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，送來彰基體系醫院的目前有3位到院前心跳停止，也是OHCA的患者，其中一名使用葉克膜，初步已經救治成功，目前仍在積極搶救。另外，兩位從員林基督教醫院轉入的病患，目前使用高壓氧，也是留院治療中；還有一位從彰化醫院轉來的病患比較嚴重，吸入性嗆傷合併呼吸衰竭，目前插管在燙傷病房救治中。

據現場搶救人員表示，聯華食品彰化廠內擺放相當多機械，增加救援困難，受困工人大都多逃至冷凍倉庫躲避濃煙。

彰化縣消防局指出，起火原因以及火警發生經過尚待追查。

聯華食稍早對外表示，目前火勢已撲滅，火警對營運影響有限，並已啟動跨廠支援，初判起火原因為生產機台意外起火所致，詳細原因由消防人員鑑識。

勞動部發布新聞訊息指出，針對聯華食品公司彰化廠發生火災，為避免災害擴大，已依法勒令停工，並將視調查結果，依職業安全衛生法予以處分。
聯華食品
祝融
失火
彰化

相關新聞

【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震•雲林彰化4級　有民眾聽到地鳴
【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震•雲林彰化4級　有民眾聽到地鳴
2023/02/19 01:34
吃光巨無霸爌肉飯第一人！台灣女孩勇奪日本大胃王亞軍　5分鐘解決208碗蕎麥麵更多超狂紀錄起底
吃光巨無霸爌肉飯第一人！台灣女孩勇奪日本大胃王亞軍　5分鐘解決208碗蕎麥麵更多超狂紀錄起底
2023/02/13 10:07
快檢查千元鈔序號！彰化、雲林流竄這款同號碼假鈔 警已循線偵辦
快檢查千元鈔序號！彰化、雲林流竄這款同號碼假鈔 警已循線偵辦
2023/01/04 20:59
【1111光棍節不寂寞】台灣「成美文化園」舉辦　落羽松季單身轉蛋機活動
【1111光棍節不寂寞】台灣「成美文化園」舉辦　落羽松季單身轉蛋機活動
2022/11/11 16:03
楊謹華金鐘戰袍「撞衫」南台灣名地標　展超高EQ邀網一起打卡在地美
楊謹華金鐘戰袍「撞衫」南台灣名地標　展超高EQ邀網一起打卡在地美
2022/10/24 11:59

更新時間 : 2023-04-25 15:29 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存
台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存
頭髮為何變白？是壓力還是老化？美國科學家找到原因了...
頭髮為何變白？是壓力還是老化？美國科學家找到原因了...
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉