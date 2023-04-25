台灣已故水彩畫家倪蔣懷創作捐北美館　開館40年數量之冠

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）逝世80週，台灣已故水彩畫家倪蔣懷家屬捐贈其500件創作予北美館，為開館40 年以來受贈數量之冠。

倪蔣懷自幼隨父習詩詞和書法，奠定其豐富的文化涵養，以優異成績考入當時台灣人的最高學府──台灣總督府國語學校，為台灣近代西洋美術啟蒙者石川欽一郎的首位台籍弟子，作品師承石川英式水彩風格，筆法氤氳、色彩清雅，以描繪生活環境之題材居多，同時也擅於刻畫台灣近代建築與都市發展之貌，曾連續三次入選「台灣美術展覽會」。

後經營礦產事業之餘仍竭誠推動美術風氣，不僅積極參加美術活動，更資助七星畫壇、台灣水彩畫會、赤島社等畫會團體成立，亦於1929年創辦第一所私人美術教育機構—台灣繪畫研究所，提攜年輕後進發展，如洪瑞麟、張萬傳、陳德旺等，對台灣早期美術發展貢獻良多。

倪蔣懷1929年日記常記載到作品《猴硐瑞三礦業》中的此一礦區，畫中溪石散佈，河水清澈、藍紫色的天空與山脈，襯托翠綠的山崗草木，對他而言，此地非風景名勝，而是謀生養家的工作場所；另倪蔣懷經常從基隆到台北，自《台北三井商社》一作中可見文藝復興式風情的建築，本次搶先曝光其生前以「艋舺」為主題的原畫作《艋舺祖師廟》，則為1939年期間，倪蔣懷在女婿家三樓露台，眺望祖師廟與艋舺繁榮的街屋樓房所畫，畫面中也可見淡水河對岸山坡，以重現台灣在地聚落的歷史風華。

倪蔣懷與洪瑞麟兩家族有三代間近百年的深厚情誼，繼2020年洪瑞麟家屬的重要珍藏作品贈予北美館，並在去（2022）年3月舉辦的「掘光而行：洪瑞麟」展覽中獲得廣大迴響，開啟了倪蔣懷後代家族思考捐贈予北美館的意向，以「 時空膠囊」的理念，慷慨捐贈倪蔣懷散佚各處的個人創作、 其收藏之藝術作品與文獻資料，數量近500件，為北美館開館40 年以來受贈數量之冠。

北美館館長王俊傑表示：「關於倪蔣懷的創作面貌，北美館早年曾於 1986年舉辦『石川欽一郎師生特展』和1996年的『 藝術行腳一倪蔣懷作品展』等， 本次家屬的捐贈推進了北美館典藏台灣作品之深度與廣度， 對於建構美術史的研究及留存，亦注入極大的動能。」