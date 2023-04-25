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積極修復韓日關係　尹錫悅：不能接受要日本為了100年前的事下跪道歉

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/25 11:41
尹錫悅近日主動積極與日本修復關係，圖為2023/3/16尹錫悅（左）與岸田文雄（右）於日本東京首相官邸舉行聯合新聞發布會（圖／美聯社）

尹錫悅近日主動積極與日本修復關係，圖為2023/3/16尹錫悅（左）與岸田文雄（右）於日本東京首相官邸舉行聯合新聞發布會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅近日積極修復韓日之間的關係，尹錫悅日前接受訪問時表示，與日本的合作刻不容緩，對於歷史上的糾紛也說道，他不能接受要日本為了100年前的歷史而下跪道歉。

根據華盛頓郵報24日採訪報導，尹錫悅對於日韓間的問題說道，韓國的安保問題十分緊急，因此與日本政府間的合作刻不容緩，他也說道，他認為在這問題上是需要果斷地做出決定，他也已經盡他最大的努力，說服各方理解。

尹錫悅也以歐洲為例，歐洲在過去100年間經歷了無數次的戰爭，但戰爭當事國卻能為了未來，而找到合作的方法，他無法接受因為100年前所發生的事，而有什麼絕對不能做的事的想法，也不能接受因為100年前的歷史，而要日方下跪道歉的想法。

1910至1945年間韓國遭到日本殖民統治，當中慰安婦及強徵勞動問題，一直是日韓兩國之間的無法解決的課題， 3月時尹錫悅主動向日本示好，向強徵勞動受害者提出由韓國企業代為賠償的方案，引起許多民眾的不滿。

對於以上採訪內容，南韓總統室在24日也對外表示，就如同歐洲經歷殘酷的戰爭後，還是為了未來而攜手合作一樣，韓日關係的改善是面向未來的必經之路。

1998年南韓時任總統金大中於日本國會演說中曾強調，「因為不到50年的不幸歷史，使經歷1500年的交流與合作的歷史變得毫無意義，是一件愚蠢的事」，南韓總統室說道，尹錫悅的說法與金大中的談話一脈相承。

延伸閱讀：遭批「屈辱外交」日本強徵勞工由南韓民間企業代為賠償　尹錫悅：符合韓日共同利益
南韓企業代日本企業賠償　95歲強徵勞工受害者親上前線抗議：太冤枉而不能死
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