典藏量相當200座101！台灣首座國家檔案館預計2025年啟用　盼加深國際合作

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣首座國家檔案館新建工程邁入新的里程碑，國家發展委員會檔案管理局昨(24)日在新北市林口區國家檔案館基地依傳統禮儀舉行上梁典禮，預計明(2024)年底完工，2025年開館營運。

國家發展委員會主任委員龔明鑫表示，國家檔案館將於明年底完工，具備100公里的國家檔案典藏容量，相當於200座101大樓高度，可滿足大約20年的國家檔案入藏空間需求，未來也將取得鑽石級綠建築及銅級智慧建築標章。設計上並特別著重與林口在地文化、環境結合，加強周邊社區共享合作，與區域共榮發展。



龔明鑫指出，檔案管理局今年加入 「國際文化紀念物與歷史場所委員會(ICOMOS)」，並成立檔案國際交流中心加入「國際檔案理事會(ICA)」，以國際視野推動檔案合作網絡，期盼未來國家檔案館完工後，邀請更多國際機構來臺參訪交流，加深國際合作，提升臺灣的能見度。

檔案管理局表示，國家檔案館建物僅占基地約四分之一，除保存既有綠地，同時廣植喬(灌)木，與周邊運動公園串聯形成豐富的都市生態綠帶，亦可延伸市民休憩空間。此外，基地毗臨住宅、學校、公園、商業區、影視旗艦區、新創聚落及未來媒體產業園區，國家檔案館的興建不僅創造區域整體發展，未來融合創意推廣與在地資源，將成為國內外探索臺灣底蘊的最佳人文知性景點。

檔案管理局還說，國家檔案館落成啟用後，將具有國家檔案典藏(保存、整理、修護)、應用推廣(閱覽、展覽、研究、出版)、技術服務(媒材研究、長期保存)、行政辦公及教育休閒等功能，並將持續以維護民眾知的權利、致力檔案開放應用，開創檔案價值為目標，促進國家施政紀錄透明公開，以建構國家記憶最完整的素材中心、檔案應用研究最權威的中心與檔案媒材保存技術最專業的研發中心，並成為全民必訪的國家記憶學習中心。

上梁祈福儀式。（照片由國家發展委員會提供）