炸物＝小確幸？當心越吃越憂鬱　研究：常吃油炸食品者焦慮、抑鬱症風險高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）心情鬱悶最喜歡用炸物來紓壓嗎？每到週末捧著炸雞桶一口接著一口滿足口慾的小確幸，這是許多人的日常生活寫照，但你可知，當你伸手去拿這些油炸物時，不僅傷害身體健康，還可能對心理健康產生負面影響。

來自中國杭州一個研究團隊發現，與不吃油炸物的人相比，經常食用油炸食品，特別是炸薯條，罹患焦慮症的風險高出12%，抑鬱症風險也高出7%；其中又以年輕男性和年輕族群更為顯著。該研究於24日刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

該研究共觀察140,728位成人，時間長達11.3年，排除前兩年被診斷為抑鬱症的參與者後，在食用油炸食品的族群中，共有8,294位罹患焦慮症、12,735患抑鬱症，其中與炸白肉相比，常吃炸薯條者罹患抑鬱症風險增加2%。

不過營養學家表示，該研究只是初步結果，尚不清楚油炸物和心理健康之間的關聯性，也有可能是當人們出現抑鬱和焦慮症狀時，飲食習慣轉向成多吃讓人舒壓的油炸食品，作為一種自我療癒的方式。

近年來許多研究指出，不健康的飲食習慣（高油、高糖分等）和營養不良，不僅增加疾病風險，還會為人們帶來情緒和精神問題，其中又以油炸食品影響最鉅，不僅會造成肥胖，也是高血壓、心血管疾病等其他疾病的危險因子。

為何油炸食品有害身體健康呢？因為油炸食品脂肪含量多，且食材經高壓烹煮下，各種營養素被嚴重破壞，降低其營養價值；此外，最可怕的是油脂在反覆高溫加熱下會產生許多有毒物質，其中不飽和脂肪酸經高溫加熱後所產生的聚合物——二聚體、三聚體，毒性較強，尤其是炸薯條中含有高濃度的致癌物質–丙烯醯胺。

針對該研究結果，研究人員推斷，在油炸過程中產生的有害物質–丙烯醯胺，是導致焦慮和抑鬱風險增加的罪魁禍首。

此外，這項研究也引用另一篇論文內容，研究人員將斑馬魚（zebrafish）暴露於含有丙烯醯胺的環境中，長期下來發現魚群習慣躲在水缸角落，這是當魚產生焦慮症狀時常有的行為模式。

斑馬魚的習性是成群結隊活潑地游曳，但這些暴露於丙烯醯胺的魚群卻出現探索和社交能力下降的跡象，且不會與其他斑馬魚魚群近距離一起游動。

美國醫師和營養學研究者Walter Willett博士表示，除了高溫油炸會產生丙烯醯胺，它也存在於經高溫烘焙的咖啡豆中，以及烤吐司，因為含有碳水化合物和蛋白質食物一旦經過加熱便會產生丙烯醯胺。

台灣大學醫學院毒理學研究所姜至剛教授曾提過，日常的食物中只要含有蛋白質、糖，經過高溫120℃以上加熱，便會藉由梅納德褐變反應（Maillard browning reactions）產生丙烯醯胺（Acrylamide），例如：常見的烤地瓜、炸薯條、麵包、拔絲地瓜等。所以平時丙烯醯胺對身體造成的影響其實很難避免，它也可謂無所不在。

因此建議從改變烹調方式來降低丙烯醯胺對身體可能造成的危害，譬如：將必須油炸的食物先經水煮，熟透後再放入油鍋將表面炸至金黃酥脆，那麼食物所受的高溫時間縮短，產生的丙烯醯胺劑量相對就低。