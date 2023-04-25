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《媽的》原班人馬回歸！Disney+夯劇《西遊ABC》預告曝光　台灣新生代男星首闖好萊塢秀功夫

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/25 11:20
楊紫瓊（前）及劉敬（後）參與《西遊ABC》演出。(圖/Disney+)  

楊紫瓊（前）及劉敬（後）參與《西遊ABC》演出。(圖/Disney+)  

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《西遊ABC》正式預告曝光！

美國動作喜劇影集《西遊ABC》（American Born Chinese）改編自楊謹倫（Gene Luen Yang）漫畫《美生中國人》，由德斯汀·丹尼爾·克雷頓執導，劉玉玲將執導部分集數，演員由《媽的多重宇宙》原班人馬楊紫瓊及關繼威等演出，楊紫瓊挑戰百變觀音娘娘，香港男星吳彥祖飾演孫悟空，《華燈初上》台灣新生代男星劉敬首度打入好萊塢。

故事講述在美國長大的平凡華裔高中生王進隨著父母搬到亞裔人口少的新校區，藉由閱讀中國四大名著之一《西遊記》逃離現實，在學校認識由劉敬飾演的台灣交換生孫維辰後，意外被捲入《西遊記》眾神間的大戰並試圖拯救世界，該片討論東西文化衝突及自我認同，充滿武打場面及搞笑元素。

《媽的》原班人馬回歸！Disney+夯劇《西遊ABC》預告曝光　台灣新生代男星首闖好萊塢秀功夫
吳彥祖飾演美猴王。(圖/Disney+)

在《媽的》飾演楊紫瓊的爸爸吳漢章及女兒Stephanie Hsu都參與演出挑戰經典角色，94歲的吳漢章這次將詮釋至高無上的玉皇上帝；Stephanie Hsu將演出石磯娘娘，其為中國信仰道教裡的女神，在成為女神前是一個萬年女妖，原本是一塊石頭，吸收日月精華經過萬年修練後變成人形。

此外，堅強的卡司陣容包含，兩度入圍艾美獎的馬來西亞著名女演員楊雁雁、新加坡演員《黑暗騎士》男星黃經漢（Ng Chin Han）、香港裔美國脫口秀演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）等。

該片預定於5月24日Disney+首播。


預告。
西遊ABC
媽的多重宇宙
楊紫瓊
吳彥祖

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更新時間 : 2023-04-25 15:29 GMT+08:00

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