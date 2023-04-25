台灣義美直聘團首赴菲律賓邦板牙省 省長熱絡支持盼持續合作

（台灣英文新聞／張雅鈞 菲律賓聖費爾南多市 採訪報導） 台灣老牌食品公司義美睽違5年，於24日前往菲律賓舉辦系列直聘招募會，首站為第一次合作的中央呂宋區的邦板牙省，省長丹尼斯匹內達等人熱絡接待，並高度支持今（25）日於省政府登場的直聘會。

義美總經理高志明不忍菲籍移工前往台灣工作被收取高額仲介費，辛苦打拼卻為他人做嫁，2017年11月首度與菲律賓相關部門及地方政府合作，在其首都馬尼拉 （Ｍanila）及南部城市達沃（Ｄavao）進行直聘招募，因迴響熱絡，遂於2018年4月二度在同城市舉辦。

因疫情趨緩，今（2023） 年義美直聘團三度造訪菲律賓，為響應小馬可仕 （Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.）政府強化海外菲律賓工人（OFW）福利，以及前任杜特蒂政府減少城鄉收入差距的政策，今年直聘團也加碼設點距離馬尼拉約一小時車程的邦板牙省 （Pampanga），盼能為該國偏鄉勞力提供更公平友善的工作機會。

邦板牙省省長丹尼斯匹內達（Dennis "Delta" Garcia Pineda）、副省長莉莉亞匹內達 （Lilia Paule Garcia Pineda）攜若干省議員高規格接待義美直聘訪團，更準備豐盛午宴相迎，對訪團的到來展現高度的支持，也爽快地為25日登場的直聘活動提供各項協助，盼能將在地人才託付給值得信賴的企業。菲律賓移工部（Department of Migrant Workers）職前就業服務助理部長阿爾坎塔拉（Levinson Alcantara）也專程自馬尼拉前來接待，與訪團熱絡交流一個半小時。

在25日的交流會議上，菲律賓駐台代表處勞工中心主任西薩（Cesar Chavez Jr.）、菲律賓漁業及水產資源局水產處處長潔琳達（Jerlinda A. Cruz）透過影片肯定義美向來注重勞工環境以及權益，而先前直聘曾來義美桃園工廠任職的菲籍員工分享了自己成家立業、提升家庭經濟的故事，另兩名資深中階技術員工則分享在義美以專業能力獲得申請台灣永久居留的機會。省政府一行人對菲籍員工在義美的工作環境與發展表示肯定。

義美直聘團說明，與菲律賓相關部門及地方政府合作招攬菲國人才，並由義美公司直接經手來台工作申請流程，獲聘者不必支付任何中介費用就能在台灣工作。由於條件優越，前員工們也對直聘會趨之若鶩，踴躍申請盼能回鍋當個「義美人」。

得知義美工廠數百外籍員工皆來自菲律賓，以及義美對菲國員工高素質的肯定，丹尼斯匹內達表示，期待本次在邦板牙省舉辦的直聘，莉莉亞匹內達更數次表達希望前往台灣參訪，進一步了解義美。

邦板牙省位於菲律賓中央呂宋區，面積約2000平方公里，截至2020年境內人口逾243萬，佔中央呂宋區總人口近20%、佔菲律賓總人口近2.3%，主要為邦加牙族，使用邦加牙語、他加祿語及英語，享有人口紅利及語言優勢。境內有兩個城市，首府為聖費爾南多市（City of San Fernando），另一城市為安赫萊斯市（Angeles City）曾為美國本土以外最大的美軍基地所在地，原美國空軍的克拉克空軍基地現已改建為克拉克國際機場 （Clark International Airport），今年3月長榮航空新開闢台北直飛克拉克航線，直達僅需兩小時。