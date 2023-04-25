駐法大使戰狼盧沙野主權言論惹惱歐洲、前蘇聯加盟國 中國急切割

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國駐法大使盧沙野（Lu Shaye）又在國際攪動了風雲。他上周在法媒LCI專訪中一席「前蘇聯國家無主權」的言論，在歐洲引發撻伐，數十名議員發表公開信抨擊他的激進言論，中國也旋即進行損害控制，稱中方立場不變，尊重各國主權。

中國外交部發言人毛寧24日在記者會中，一再被逼問對盧沙野之說法有何評論，她只好不厭其煩澄清，稱中方尊重各國主權、獨立和領土完整。「蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。」

不過，當彭博記者問，盧沙野採訪全文原本刊登在駐法使館網站，卻遭刪除，有何評論？毛寧則三緘其口，表示「我不了解你提到的情況。」

被問及中國是否承認烏克蘭是否是主權國家？毛寧顯然被激怒了，批路透記者明知故問，並稱烏克蘭是聯合國會員國，只有主權國家方能成為會員國。「企圖挑播離間、干擾破壞中國同相關國家關係，是別有用心，也不可能得逞。」

除了外交部急滅火，中國駐法大使館也發表聲明，稱盧沙野的說法全是個人立場，不應被過度解讀。

然而，傷害已造成。80名歐洲議員在世界報（Le Monde）的一份公開信中，連署要求法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）將盧沙野列為「不受歡迎人物」（persona non grata）。註：若外交官被冠上不受歡迎人物，將被剝奪外交豁免權，是所在國對外交官採取的嚴正制裁。

聲明指，盧沙野的惡意言論違反了國際法，應被視為對歐洲夥伴的安全威脅。盧沙野的說詞遠超外交人員應有的分際，「這等戰狼活動不應不加理會。」聲明也提到了盧沙野先前「一戰成名」的荒誕言論。他曾稱北京收復台灣後，應將台灣人民送去「再教育」，國際譁然。

BBC報導，針對此事，波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞皆已召見中國大使說明。這三國是於1940年被蘇聯吞併，直到蘇聯1991年瓦解後才獲得獨立地位。其他歐盟外交部長也紛表譴責。歐洲議會對中關係代表團團長、德國籍歐洲議員包瑞翰（Reinhard Butikofer）除了表明歐盟應對中國硬起來，更直接要求讓盧沙野「打包回家」。

對於被冠上「戰狼」一稱，盧沙野其實頗為自豪。他曾於2021年6月對法國媒體表示，相當「榮幸」能獲得此稱號，因為「有太多鬣狗在攻擊中國。」他也不止一次因爭議言論而被法國政府召見，包括曾於COVID-19疫情期間，建議拋下安養之家的老者。