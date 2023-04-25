阿聯酋火星探測器「希望號」100公里處觀測火衛二戴摩斯

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合外電報導）阿聯酋火星探測器「希望號（Hope）」今年3月以約100公里的距離飛越火星的小衛星—小月亮戴摩斯(Deimos)，並於24日傳回高解析度的照片，阿拉伯聯合大公國航天局決定延長火星探任務以蒐集更多數據。

綜合美聯社(AP)與哈芬登郵報(Huffington Post)，火星有兩顆衛星，大顆的被命名為火衛一，又稱為「福波斯(Phobos)」，小顆為火衛二，又稱為「戴摩斯(Deimos)」。阿聯希望號火星探測器(Emirates Mars Mission, EMM)「希望號（Hope）」自2021年2月9日進入火星環繞軌道，並在今年3月，在距離約100公里處拍攝繞行戴摩斯的相關照片。

阿聯希望號火星探測器(Emirates Mars Mission, EMM)的負責團隊24日在歐洲地球科學聯合會 (European Geosciences Union, EGU)表示，這是自1977年美國太空總署維京號計劃後，太空飛行器首次如此近距離飛越這顆罕見的天然衛星。

希望號自2022年1月飛越戴摩斯期間，得以透過其攝影機EXI進行拍攝，並提供多種波長的高解析度彩色照片，揭開了這顆繞行火星2.3萬公里小衛星的暗面數據，其成分從未被研究過。

EMM的科學家Hessa Al Matroushi在新聞稿中表示，「我們不確定Phobos 和Deimos 的來源」，他還說，「一個長期存在的理論是，這些來自小行星帶的小行星，被『捕獲』到火星的軌道上。」

EMIRS 儀器科學家Christopher Edwards指出，就像它的火衛一一樣，這顆天體確實具有「更接近火星玄武岩的紅外線特性，而不是像落在加拿大塔吉什湖附近的隕石」，經常通過類比來研究火衛一和火衛二。

阿拉伯聯合大公國副總統兼總理 穆罕默德（Sheikh Mohammed）在社群媒體分享Deimos的照片，他推定，探測器顯示這顆小月亮曾是火星的一部分，數百萬年前與火星分離。

阿拉伯聯合大公國航天局(UAE Space Agency)決定延長火星探測任務一年，並表示，希望探測號將持續飛越Deimos蒐集更多數據。