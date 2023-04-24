【突發新聞】台灣法務部調查局廉政大樓火警、官網運作受影響 「 相關電子資料均有備份」

更新時間：2023-04-25 00:04

首次發稿：2023-04-24 22:33

(臉書截圖)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）法務部調查局廉政大樓1樓今天(24日)晚間火警，火勢已撲滅，無人員傷亡。調查局說，調查局長王俊力於現場了解狀況，而辦公室內相關電子資料都有備份，不影響工作運行。

自由時報指出，該處專辦境外敵對勢力假訊息及反駭客作戰，火災發生後，也暫時影響到調查局官網的運作。

台灣英文新聞記者實測, 截至23:58為止, 調查局官網 (https://www.mjib.gov.tw/) 仍是連不上的狀態 (如下圖)

(圖/台灣英文新聞)

位於新北市新店區的調查局發布新聞稿表示，晚間8時42分警鈴聲響後，值班警衛發現廉政大樓1樓出現火勢，新北市政府消防局獲報趕緊到場迅速撲滅火勢，火警發生原因及後續情況，將由消防人員鑑識。

消防局表示，辦公室燃燒面積約50坪；消防局長李清安接受媒體聯訪說，警消獲報到場時，現場全面燃燒，經消防部署，很快控制火勢。初步了解起火點大樓1樓105室是有電腦設備的科室辦公室，但起火原因仍待調查釐清。

【突發新聞】台灣法務部調查局廉政大樓火警「 相關電子資料均有備份、不影響運作」

新北市新店區中華路調查局廉政大樓24日晚間發生火警，警消獲報迅速灌救，目前暫無人傷亡。 （消防局提供） 中央社

首次發稿：2023-04-24 22:33

【突發新聞】台灣法務部調查局廉政大樓火警 迅速灌救火勢已控制

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市新店區中華路調查局廉政大樓今（２４日）晚發生火警，消防局獲報迅速灌救，火勢已控制，目前暫無人傷亡。

警消今晚8時44分獲報，調查局廉政大樓火警，1樓有火煙冒出，消防局派遣27車，69人前往救援，火勢於9時8分控制，暫無人員傷亡；起火原因待查。

根據中央社，調查局長、副局長等主管辦公室均位在廉政大樓，大樓內另有經濟犯罪防制處、廉政處等辦公室，甚至包括資通安全處的機房設備也在這棟大樓；火災發生原因與損害尚待進一步釐清，報導稱，調查局長王俊力在現場了解狀況。

據悉廉政大樓為8層樓建物，而資通安全處機房位於失火大樓地下1樓。詳細損失以及是否有人員傷亡，尚待確認。

【突發新聞】台灣法務部調查局廉政大樓火警 迅速灌救火勢已控制