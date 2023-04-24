南韓威士忌第一季進口量年增78.2%　大型超市洋酒銷售額勝過燒酒

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓今年第一季度威士忌進口量與去年相比增加78.2%，達8443噸，創下同期歷史最高紀錄。

根據韓國經濟報導，南韓關稅廳今（24）日公佈的貿易統計結果顯示，包含蘇格蘭威士忌（Scotch Whisky）、波本威士忌（Bourbon Whiskey）、裸麥威士忌（Rye Whiskey）等品牌在內的進口威士忌進口量高達8443噸，為2000年開始進行統計以來，創下第一季度歷史新高，全季度僅次於去年第四季度的8625噸。

2022年威士忌進口量持續呈現增加趨勢，第一季度為4738噸，第二季度6451噸，第三季度7224噸，第四季度8625噸，雖然今年第一季度與去年第四季度相比減少了2.1%，但也突破了8000噸大關，而威士忌2022年進口額也創下了15年新高，達2.6億美元，與前一年相比大幅增加52.2%。

報導指出，比起高價威士忌，相對較低價的威士忌進口比重正在增加。今年第一季度的威士忌進口額為6477萬美元，與去年第一季度相比增加24%，但增加幅度卻遠低於進口增加量的78.2%。另外，2021年及2022年第一季度威士忌每噸進口價格均高於1.1萬美元，第四季度降至8500美元，今年第一季度則降至7670元。

在大型超商與便利商店，威士忌銷售額皆呈現成長趨勢，根據報導，這是因為偏好在家喝酒的人數增加，基本酒類需求也隨之增加，另外在MZ世代之間也流行著威士忌調酒。

根據統計，南韓大型超商e-mart去年的威士忌銷售額與前年相比增加30%以上，今年也比去年同期增加20%。此外，截至今年2月，包含伏特加、威士忌、琴酒等的洋酒，銷售額與南韓國民酒「燒酒」相比，高出3.6%。

新世界百貨也表示，今年威士忌銷售額與去年同期相比增加65%，客群主要以20~30多歲年齡層為主。