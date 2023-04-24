台北花園大酒店　母親節消費滿額贈飯店餐券

五月將至，台北花園大酒店看準母親節商機，於旗下餐廳推出「寵愛媽咪母親節滿額贈」優惠，自即日起至5月14日，凡於花園thai thai、饗聚廚房及花比麵包坊用餐消費，當日累計消費金額滿3,000元，即贈花園thai thai餐廳套餐券2張，當日累計消費金額滿5,000元，即贈饗聚廚房平日午餐或晚餐券2張，於PRIME ONE 牛排館用餐，當日累計消費金額滿6,000元，即贈商業午餐券2張。翠庭中餐廳則推出桌菜盛宴，小家庭六人桌菜6,666元+10%，另有十人桌菜9,999元+10%，花園thai thai則獻上幸福綻放母親節蛋糕，八吋售價980元，獻出暖暖心意。

慰勞辛勤的媽媽們，台北花園大酒店於活動期間至館內指定餐廳累計消費滿額，即贈飯店餐飲券2張，以翻玩經典泰饌及玩味生吐司的泰式餐酒館花園thai thai，由主廚領銜展現技藝，嫻熟的烹飪技巧，結合東南亞精粹風味香料，並熟嫩掌握泰國料理元素-酸、辣、鹹、甜、苦五味之平衡，巧妙融合台灣在地口味，豐富香氣在舌尖迴盪，創造獨特南洋風情美味佳餚。

以無國界料理為主的饗聚廚房，簡約木質調性塑造優雅用餐環境，是家庭聚餐的最佳首選，餐點部分匯聚中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南…等多國特色自助百匯，嚴選頂級食材入饌，豐沛創意料理，美味層次再升級，每一口都令人唇齒留香且回味無窮，平日午晚餐每位699元+10%、孩童每位350元+10%，假日午晚餐每位899元+10%、孩童每位450元+10%，和家人共饗美食，凝聚情感。

榮獲米其林餐盤推薦的PRIME ONE 牛排館，主廚團隊精湛技巧搭配搜羅美、澳各國牧場頂級肉品，以乾式熟成或濕式熟成來呈現牛排不同風味，饕客最愛的經典包括美國Prime濕式熟成30天菲力牛排、澳洲乾式熟成28天草飼熟齡和牛帶骨肋排、紐西蘭法式羔羊排…等，單點1,080元+10%起，套餐2,080元+10%起，內含手工麵包、冷熱前菜、主廚湯品、嚴選主餐、精緻配菜、甜點及飲品，整體豐富度瞬間昇華，邀媽媽們一同享受頂級奢華盛宴。

以中式盛宴聞名的翠庭，提供經典中式珍饈或道地的港式小點，為感謝全天下的媽媽們，隆重推出寵愛媽咪歡聚桌菜饗宴，主廚團隊選用當季食材入饌，規劃出道道美味中式美饌，十人精緻桌菜每桌9,999元+10%，小家庭則可考慮六人精緻桌菜，每桌6,666元+10%，桌菜專案優惠皆享席間果汁無限暢飲，並加贈自助百匯餐券、精選蛋糕…等，在這個值得慶祝的節日，一起向媽媽們致上最誠摯的感謝。

花園thai thai於即日起至5月31日同步推出幸福綻放母親節蛋糕，八吋售價980元，以綿密薄荷及巧克力慕斯為主體，夾層中搭配茉莉花茶凍，香濃甜蜜中帶有茶香韻味，以及酸甜黃檸檬醬，甜潤中帶點微酸，清爽不膩，豐富的層次襯托出無盡的愛與幸福滋味。