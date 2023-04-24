Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

台北花園大酒店　母親節消費滿額贈飯店餐券

By 台灣英文新聞
2023/04/24 17:53
圖／台北花園大酒店
圖／台北花園大酒店

圖／台北花園大酒店

圖／台北花園大酒店

五月將至，台北花園大酒店看準母親節商機，於旗下餐廳推出「寵愛媽咪母親節滿額贈」優惠，自即日起至5月14日，凡於花園thai thai、饗聚廚房及花比麵包坊用餐消費，當日累計消費金額滿3,000元，即贈花園thai thai餐廳套餐券2張，當日累計消費金額滿5,000元，即贈饗聚廚房平日午餐或晚餐券2張，於PRIME ONE 牛排館用餐，當日累計消費金額滿6,000元，即贈商業午餐券2張。翠庭中餐廳則推出桌菜盛宴，小家庭六人桌菜6,666元+10%，另有十人桌菜9,999元+10%，花園thai thai則獻上幸福綻放母親節蛋糕，八吋售價980元，獻出暖暖心意。

慰勞辛勤的媽媽們，台北花園大酒店於活動期間至館內指定餐廳累計消費滿額，即贈飯店餐飲券2張，以翻玩經典泰饌及玩味生吐司的泰式餐酒館花園thai thai，由主廚領銜展現技藝，嫻熟的烹飪技巧，結合東南亞精粹風味香料，並熟嫩掌握泰國料理元素-酸、辣、鹹、甜、苦五味之平衡，巧妙融合台灣在地口味，豐富香氣在舌尖迴盪，創造獨特南洋風情美味佳餚。

以無國界料理為主的饗聚廚房，簡約木質調性塑造優雅用餐環境，是家庭聚餐的最佳首選，餐點部分匯聚中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南…等多國特色自助百匯，嚴選頂級食材入饌，豐沛創意料理，美味層次再升級，每一口都令人唇齒留香且回味無窮，平日午晚餐每位699元+10%、孩童每位350元+10%，假日午晚餐每位899元+10%、孩童每位450元+10%，和家人共饗美食，凝聚情感。

榮獲米其林餐盤推薦的PRIME ONE 牛排館，主廚團隊精湛技巧搭配搜羅美、澳各國牧場頂級肉品，以乾式熟成或濕式熟成來呈現牛排不同風味，饕客最愛的經典包括美國Prime濕式熟成30天菲力牛排、澳洲乾式熟成28天草飼熟齡和牛帶骨肋排、紐西蘭法式羔羊排…等，單點1,080元+10%起，套餐2,080元+10%起，內含手工麵包、冷熱前菜、主廚湯品、嚴選主餐、精緻配菜、甜點及飲品，整體豐富度瞬間昇華，邀媽媽們一同享受頂級奢華盛宴。

以中式盛宴聞名的翠庭，提供經典中式珍饈或道地的港式小點，為感謝全天下的媽媽們，隆重推出寵愛媽咪歡聚桌菜饗宴，主廚團隊選用當季食材入饌，規劃出道道美味中式美饌，十人精緻桌菜每桌9,999元+10%，小家庭則可考慮六人精緻桌菜，每桌6,666元+10%，桌菜專案優惠皆享席間果汁無限暢飲，並加贈自助百匯餐券、精選蛋糕…等，在這個值得慶祝的節日，一起向媽媽們致上最誠摯的感謝。

花園thai thai於即日起至5月31日同步推出幸福綻放母親節蛋糕，八吋售價980元，以綿密薄荷及巧克力慕斯為主體，夾層中搭配茉莉花茶凍，香濃甜蜜中帶有茶香韻味，以及酸甜黃檸檬醬，甜潤中帶點微酸，清爽不膩，豐富的層次襯托出無盡的愛與幸福滋味。

更新時間 : 2023-04-24 22:27 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂