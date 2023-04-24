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2023台北老爺溫馨母親節 早鳥預訂享優惠 母親節當日用餐滿萬送好禮

By 台灣英文新聞
2023/04/24 17:50
圖／台北老爺大酒店
圖／台北老爺大酒店

圖／台北老爺大酒店

圖／台北老爺大酒店

今年母親節想好帶媽媽去哪裡吃好料了嗎?台北老爺大酒店準備了中西日式風味佳餚，選擇多樣滿足媽媽的味蕾，2023年5月14日母親節當天用餐滿萬元加贈南法香頌「高效植萃舒眠噴液」禮品，還有多款母親節蛋糕可供選擇，全方位獻上甜蜜的愛與感謝、傳遞滿滿孝心。

台北老爺三間餐廳歡慶母親節，分別用食材打造出一家人用餐的美味關係，還推出各項優惠活動，吃喝慶祝最盡興。Le Café咖啡廳在5月13、14日兩天提供自助午或晚餐，以原價1,380元消費，即贈送焗烤波士頓龍蝦每人半隻(孩童不適用)。4月30日前訂位可享早鳥優惠免一成服務費。如享用自助下午茶，以原價 880元消費，即贈送台塑牛小排乙份。

中山日本料理廳及明宮粵菜廳於5月6、7日及5月13、14日午或晚餐提供母親節專屬料理。鍾情日式料理的媽咪，中山日本料理廳套餐每位3,280元，菜色內容包含鮑魚甘露風味、上選生魚片(含油鮪)、龍蝦時蔬煮物、明蝦有機豆腐揚出、香煎茄子牛排佐彩椒、季節東港鮪魚照燒、握壽司3貫(含鰻魚)、土雞蜆清湯、什錦水果盤及母親節蛋糕乙個。

若母親熱愛中式料理，明宮粵菜廳推出每位2,555元的特色套餐，菜色有明宮開胃迎賓盤（明爐燒鴨、玫瑰豉油雞、烏魚子、金沙魚皮、青瓜海蜇）、花膠響螺燉排翅、蒜茸龍蝦佐粿條（半隻）、豆蒜醬爆牛菲力、極品醬蒸龍虎斑、瑤柱羊肚菌炒時蔬、港式臘味糯米飯、寶島鮮果盤拚炸豆腐奶。4月30日前預訂母親節套餐三套以上，即贈5吋夏威夷果仁蛋糕乙個。

除了各式母親節餐點外，老爺烘焙坊今年推出多款蛋糕甜點，驚豔連連的美味傳達濃郁幸福感。有六款不同口味的「莓好馨意禮盒」每盒售價900元，內含抹茶芋頭、巧克力慕斯、柑橘乳酪、法式檸檬塔、草莓乳酪、栗子蒙布朗，在嘴裡交織出不同層次的酸與甜；愛心造型的「芋頭乳酪蛋糕」每個1,180元，內餡搭配綿密芋泥與乳酪，兩者相互映襯、豐富味蕾；6吋的「栗子草莓蛋糕」每個1,280元，綿密栗子泥被飽滿香甜的草莓圍繞，雅緻韻味瀰漫於舌尖，5月5日前預訂享8折優惠。

台北老爺還貼心準備禮品贈送給辛勞的媽媽們，5月14日母親節當天用餐滿萬元及以上，加贈南法香頌「高效植萃舒眠噴液」禮品一份，由法國精油大廠與歐洲植物藥學家與芳療專家合作研發，100%認證精油與植物成份，針對睡眠困擾研發非口服西藥的助眠噴液式商品，讓媽媽夜夜好眠。精緻豐盛的餐點、可口的母親節蛋糕及禮品，一次搞定過節大小事，歡慶佳節! (上述價格均需另加一成服務費)

更新時間 : 2023-04-24 22:27 GMT+08:00

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