晶英國際行館 攜手Neal's Yard Remedies 推亮采好馨情母親節專案

迎接母親節，晶英國際行館推出「亮采好馨情 母親節限定住房專案」，套裝行程內含指定房型住宿一晚、質感SPA療程以及主廚的特製蛋糕，同時，本專案也為晶英國際行館與10/10首度合作，鎖定旗下主打有機與公平交易認證保養先驅的品牌Neal’s Yard Remedies，要讓媽咪的保養與美麗一次到位！預訂住房專案即贈明星產品「野玫瑰亮彩調理套組」(市值：1,200元)，住房專案優惠價10,520元起，即日起開放訂房，限量40組。預定套房還可獲得Ukai-tei Kaohsiung餐飲抵用金2,000元。搭配台灣高鐵飯店聯票優惠，官網加購高鐵車票七折起。為自己、為媽咪預約一趟旅程，首選晶英國際行館，更多資訊請上晶英國際行館官網或訂房專線07-9730111。

用頂級服務 有機信念 款待每一位媽咪

晶英國際行館素以高端的住宿品質與貼心的服務著稱，屢獲國際旅遊大獎，自開業至今堅持採用100% 歐盟有機認證且環境友善之產品，款待消費者同時也懷抱對大地之母的感恩之心。Neal's Yard Remedies為來自英國的高品質護膚和質感香氛生活體驗的有機品牌，逾四十年的有機卓越經驗並秉持「美麗是內在健康的外在表露」的信念。產品堅持永續原則、公平交易採集，且拒絕動物測試，及採用預防性策略，不採用任何對人體及環境有疑慮的成份。