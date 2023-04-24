海中稀有的鮮美滋味 「珠螺」 料理報你知

北海岸岩礁、岩礫間之潮間帶及潮池， 常有多種可食螺貝類，如珠螺、黑鐘螺、紅頭螺及笠螺等，其中「珠 螺」肉質結實、清脆爽口，鮮美滋味吃過就使人上癮， 現在正值主要產季，加上料理方法簡單，無論原味、鹽漬、 燒烤或涼拌，皆美味無比。新北市漁業處推薦大家若到北海岸遊玩， 在三芝淺水灣附近的海鮮餐廳可順道品嚐珠螺料理， 千萬別錯過這個難得的海中上珍。

珠螺俗稱大頭仔，屬小型螺類，殼厚堅實， 因螺口處覆蓋一片半圓型似珍珠的蓋片而命名， 棲息在沿岸潮間帶及潮池，以岩礁上的海藻為食。農曆驚蟄後， 北海岸藻類大量生長，珠螺的食物來源豐富，其數量也隨之增加， 正是品嚐海中上珍的時節，也常有沿海的在地婦女及漁民， 趁著退潮的傍晚或清晨，帶著竹簍穿著雨鞋，穿梭潮間帶採集珠螺， 販賣至餐廳賺取外快。

珠螺味美且營養價值高，富含蛋白質、維生素A、鈣、鐵、 鋅及磷等。據採集珠螺多年經驗的在地居民吳小姐表示， 新北市六塊厝漁港附近的潮間帶可採集到珠螺， 在清洗分類後銷售至附近三芝淺水灣的海鮮餐廳，成為餐桌佳餚； 採集來的新鮮珠螺在用海水吐沙、煮熟後， 即可用針將螺肉挑出來直接品嚐鮮脆原味，或是以醬油、蒜頭、辣椒 等簡單醃漬食用，也可加上蘿蔔或皮蛋等涼拌後食用， 而燒烤方式也很適合，味道皆相當鮮美， 是北海岸沿海地區極具特色的海中美味。

新北市漁業處表示，新北市有豐富的各式海產， 除了廣為人知的萬里蟹、貢寮鮑外，還有許多在地的特色美味， 值得大家來嚐鮮回味。推薦大家假日樂遊北海岸的明媚風光， 順道品嚐稀有的海中上珍「珠螺」來一飽口福， 此時的海菜也是盛產期，也可一併來上一道海菜湯喔！

涼拌皮蛋珠。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

涼拌皮蛋珠螺。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

海菜湯。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）