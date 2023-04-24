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海中稀有的鮮美滋味 「珠螺」 料理報你知

By 台灣英文新聞
2023/04/24 17:27
珠螺棲息在沿海潮間帶及潮池，以岩礁上的海藻為食，在北海岸岩礁潮間帶可採集到珠螺。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

珠螺棲息在沿海潮間帶及潮池，以岩礁上的海藻為食，在北海岸岩礁潮間帶可採集到珠螺。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

北海岸岩礁、岩礫間之潮間帶及潮池，常有多種可食螺貝類，如珠螺、黑鐘螺、紅頭螺及笠螺等，其中「珠螺」肉質結實、清脆爽口，鮮美滋味吃過就使人上癮，現在正值主要產季，加上料理方法簡單，無論原味、鹽漬、燒烤或涼拌，皆美味無比。新北市漁業處推薦大家若到北海岸遊玩，在三芝淺水灣附近的海鮮餐廳可順道品嚐珠螺料理，千萬別錯過這個難得的海中上珍。

珠螺俗稱大頭仔，屬小型螺類，殼厚堅實，因螺口處覆蓋一片半圓型似珍珠的蓋片而命名，棲息在沿岸潮間帶及潮池，以岩礁上的海藻為食。農曆驚蟄後，北海岸藻類大量生長，珠螺的食物來源豐富，其數量也隨之增加，正是品嚐海中上珍的時節，也常有沿海的在地婦女及漁民，趁著退潮的傍晚或清晨，帶著竹簍穿著雨鞋，穿梭潮間帶採集珠螺，販賣至餐廳賺取外快。

珠螺味美且營養價值高，富含蛋白質、維生素A、鈣、鐵、鋅及磷等。據採集珠螺多年經驗的在地居民吳小姐表示，新北市六塊厝漁港附近的潮間帶可採集到珠螺，在清洗分類後銷售至附近三芝淺水灣的海鮮餐廳，成為餐桌佳餚；採集來的新鮮珠螺在用海水吐沙、煮熟後，即可用針將螺肉挑出來直接品嚐鮮脆原味，或是以醬油、蒜頭、辣椒等簡單醃漬食用，也可加上蘿蔔或皮蛋等涼拌後食用，而燒烤方式也很適合，味道皆相當鮮美，是北海岸沿海地區極具特色的海中美味。

新北市漁業處表示，新北市有豐富的各式海產，除了廣為人知的萬里蟹、貢寮鮑外，還有許多在地的特色美味，值得大家來嚐鮮回味。推薦大家假日樂遊北海岸的明媚風光，順道品嚐稀有的海中上珍「珠螺」來一飽口福，此時的海菜也是盛產期，也可一併來上一道海菜湯喔！

海中稀有的鮮美滋味 「珠螺」 料理報你知

涼拌皮蛋珠。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

海中稀有的鮮美滋味 「珠螺」 料理報你知

涼拌皮蛋珠螺。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

海中稀有的鮮美滋味 「珠螺」 料理報你知

海菜湯。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

更新時間 : 2023-04-24 22:27 GMT+08:00

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