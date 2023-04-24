美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）環保意識抬頭，電動車不僅是現在也將成為未來的新趨勢，但其重量較傳統的燃油車多出約1/4的重量，導致現有的停車場可能無法承受重量，面臨坍塌的風險。

美國紐約曼哈頓金融區一棟立體停車場於當地時間4月18日下午4點多發生坍塌，造成5人受傷、1人死亡，當時官員研判事故原因在於建築物老舊和違建問題，但如今又發現一個潛在原因–停在裡面車子的重量可能也是一個重要因素。

前紐約市建築專員Robert Limandri於21日引述鑑定人員說法，意外發生當下，大約有50輛車停在停車場最頂層。據了解，這棟停車場於1950年代啟用，而時下的車子重量遠遠比當年重上許多。Limandri說，我們的想法是這座停車場是否能乘載這些車子的總重量，又或者說是否有受到良好的維護、修繕。

在事故發生之前，英國停車場結構工程師Russell Simmons 和Chris Whapples曾提出警告，當老舊的停車場遇到比傳統的燃油車還重的電動車時，停車場可能無法承受重量，並帶來「災難性」的後果。

Chris Whapples說，若車體總重超過停車場當初設計的標準，發生意外是時間早晚的問題，因此呼籲所有老舊停車場應進行載重檢查。

至於該如何面對即將到來的危機呢？除了加強建築物的結構外，有專家建議更改停車場的運作方式，例如減少停車位、設定入場的車輛重量上限，或者是限制重量較重的車子只能停放在一樓等。

此外，台灣目前機械式停車格，承重1800公斤左右，但電動車動則將近2噸重，因此呼籲車主停放之前，先留意限重，以免造成坍塌意外。