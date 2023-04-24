布衛生棉捍衛月經平權！穿日本和服很時尚　新北326校真國際

新北市教育局推動校園多元文化週， 鼓勵學校辦理各項多元文化體驗活動，以實現2030新住民十年願 景。今(2023)年計有326校於4月17日至4月30日，以「 課程活動-多元體驗」及「國際夥伴-多語共學」為主題， 舉辦涵蓋閩南、客家、 原住民及新住民等多元文化體驗課程及多語共學等豐富內容， 讓校園更國際化。

教育局表示，校園多元文化週今年邁入第三屆，學校以「 多元文化與國際理解」為主軸，於課程中融入不同族群文化的元素， 老師使出渾身解數設計各種有趣的教學活動，如： 三重高中利用以敘利亞難民為主題的桌遊， 讓學生同理難民所面臨的困境，引領他們關懷世界； 光仁中學讓學生實際踏查臺北小菲律賓區及富錦街， 從街區的不同文化風貌、異國百貨商圈理解在地化、 生活化與國際化的真實生活情境， 彷彿參加一場多元文化尋寶趣活動。

”o－li－o－qa“ 一句烏干達的問候語-你好嗎？五峰國中攜手愛女孩國際關懷協會， 以傳愛非洲為主題，讓學生了解烏干達女性月經貧窮的情況， 設計縫製布衛生棉一系列課程，學生發揮關懷及同理心， 將親手縫製的布衛生棉寄到烏干達，傳遞溫暖與祝福給對方。 林宥頤同學表示，透過視訊看到對方的校園環境和臺灣天壤之別， 珍惜自己能生長在幸福的臺灣， 期許長大後能幫助更多需要幫助的人。

另外，南山中學邀請聖露西亞大使H.E.Robert Lewis及6位帛琉文化交流團的大學生入校文化交流。 大使建議年輕學子，要懂得珍惜所擁有的資源，學習走出舒適圈， 多關心國際議題，會帶來不同的眼界。 而身著傳統服飾的帛琉籍大學生不僅帶來精彩的歌舞表演， 更暢談環境永續發展等議題；擔任團長的淡江大學賴佳應同學表示，2022年雖因疫情取消實體交流，但仍線上交流探討全球暖化的議題， 帛琉和臺灣一樣都在設法尋求解決方案，盼能守護美麗的家園。

與日本墨江丘中學締結姊妹校的正德國中以日本文化體驗為主題， 如：女兒節、浮世繪、繪馬介紹及茶道、花道等一系列課程， 更邀請日本臺灣交流協會藤田智彥老師指導學生體驗和服穿戴。 董凰玉同學表示，從課程中學習到過去和服因著染色、花紋、 腰帶及配件不同來區分階級身分及適合穿著的場合， 然而今日和服已從傳統身分階級的象徵， 轉變為日本文化的流行時尚服飾，賦予和服新的象徵意義。

成州國小以多元文化大進擊為主題，展示越南、印尼、日本等9個國 家的小學教科書，讓學生體驗各國特色童玩， 如日本竹蜻蜓彩繪與越南毽子DIY等，學生玩得不亦樂乎。 林語庭同學提到，班上有剛從越南來的同學， 看到臺灣的課本封面與越南雖相似，但內容文字卻完全不同時， 難免會感到惶恐，所以他會陪著新朋友一起適應新的環境。

教育局長張明文表示，藉由推廣校園多元文化週， 促進親師生對多元文化的理解與實踐，今年除多元閱讀、美食體驗、 異國服飾及建築藝術外，也因疫情趨緩而逐漸恢復實體交流， 藉由與外交大使、國際交流協會及外籍生的互動與分享， 讓師生皆能體驗多元文化及跨國共學，並營造國際化校園， 期盼讓多元文化成為校園師生最輕鬆日常的生活經驗。

帛琉籍大學生帶來歌舞表演，與南山中學同學大合照。(照片來源：新北市教育局提供)

五峰國中學生製作愛心布衛生棉。(照片來源：新北市教育局提供)

聖露西亞大介紹教育與永續發展的重要性，南山中學同學專注聆聽。(照片來源：新北市教育局提供)

成州國小以多元文化大進擊為主題，學生體驗各國童玩。(照片來源：新北市教育局提供)