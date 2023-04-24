（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）由國防部舉辦的「第6屆全國高級中等學校儀隊競賽」南部北部與中部三區初賽，分別於4/15、4/22、4/23舉行完畢 。

結果有9所學校入圍決賽，名單如下:

南區｜內埔農工、屏東女中、港明高中

北區｜花蓮女中、莊敬高職、新興高中

中區｜仁德醫專、明道中學、嘉義女中

軍聞社報導, 晉級決賽的9支隊伍, 將參加於台北國家兩廳院藝文廣場進行的決賽。精彩可期!

以下是北中南三區日前進行初賽的情形:

中區初賽4/23於台中登場

「第六屆全國高級中等學校儀隊競賽」中部地區初賽，23日於臺中市政府廣場舉行，共有19所高中職學校儀隊同場競技，各自發揮巧思與創意，展現平日揮汗練習的訓練成果。

參加學校包括二林高中、仁德醫專、溪湖高中、大甲高中、斗六高中、明道高中、斗六家商、臺中高工、虎尾高中、華盛頓高中、嘉義女中、葳格高中、惠文高中、臺中二中、光華高工、立人高中、臺中女中、北斗家商等19所學校上場，發揮團體精神以及展現青春活力，呈現極富創意，獲得評審及在場民眾一致肯定。

中部地區前三名分別為仁德醫專、明道高中及嘉義女中，將代表中部各高中職儀隊參加決賽，為學校、團體及個人爭取最高榮譽。

此外，會場提供國軍人才招募攤位，設置互動體驗與社團成果發表，呈現各部隊特色與任務屬性，使民眾與學子們可深入瞭解各軍種生活形態與文化，提供未來更多職涯選擇。

北區初賽4/22在桃園舉行

北部初賽於4/22本週六（22日）下午1時30分起在桃園市藝文廣場舉行；而中部初賽則在週日（23日）上午9時30分起於臺中市政府廣場接力登場，將各決選出3隊，最後由9所學校學生儀隊參加最終決賽。

「第六屆全國高級中等學校儀隊競賽」北部初賽，22日日下午在桃園藝文廣場熱鬧登場，11所北部地區的高中職學校儀隊，輪番上場展現平日練習成果，最終由花蓮女中儀隊技壓全場，奪下北部地區冠軍寶座。

北部地區初賽的參賽學校包括育成高中、新北高工、永平高中、鶯歌工商、瑞芳高工、東海高中、莊敬高職、新興高中、內壢高中、花蓮高商、花蓮女中等11支隊伍同場競技，操演充滿創意的槍法與隊形變化，爭取決賽名額。

獲得北部地區冠軍的花蓮女中儀隊，一出場便展現甜美笑容，令現場民眾與評審留下深刻印象，三首不同曲風的音樂搭配多元變化的槍法，讓她們為自己拿下參加決賽的機會。

儀隊競賽常勝軍的莊敬高職與新興高中，此次分別獲得第二、三名佳績，也得到參加決賽的門票，將於決賽中再次挑戰冠軍寶座。

22日比賽當天，活動會場周邊安排國軍特色社團、全民國防體驗及人才招募，同時結合未爆彈裝備陳展暨穿戴體驗、生存遊戲互動、以及戰車模擬器互動攤位，增進民眾對全民國防的認同與支持。

南部15校初賽 4月15日舉行

軍聞社15日報導，「第六屆全國高級中等學校儀隊競賽」，當天由南部地區初賽打響第一戰，來自南部地區的15所高中職學校儀隊燃燒「儀隊魂」，同場競技，各自發揮巧思與創意，展現平日揮汗練習的訓練成果，最終由內埔農工儀隊脫穎而出，獲得南部地區冠軍。

南部地區初賽15日下午在高雄棧柒庫前廣場舉行，由海軍副司令王中將主持賽事，安排海軍儀隊以整齊劃一的操槍與隊形變化，為活動揭開序幕；隨後，臺南一中、家齊高中、新化高工、新豐高中、臺南高工、港明高中、慈幼工商、南光高中、鳳新高中、高雄中學、高雄女中、立志高中、屏東高中、屏東女中、內埔農工等15所南部地區學校輪番上陣，展現出青春活力與團隊精神，爭取進入決賽的前三名名額。

獲得冠軍的內埔農工儀隊，表演內容以原住民與儀隊較勁為發想，搭配強而有力的樂曲節奏，呈現兩軍對峙的緊張氣氛，充滿力與美的操槍動作獲得評審青睞，拿下冠軍寶座。

奪得第二名的屏東女中儀隊，將女性俏皮可愛的姿勢融入表演中，甜美笑容結合花式操槍動作，處處可見精心設計的小巧思，讓她們順利獲得參加決賽的名額。

此外，活動會場周邊同時安排武器裝備陳展、軍事體驗及人才招募攤位，透過交流與互動，強化青年學子對國防事務的認知，並宣揚全民國防教育理念。

南部地區前三名分別為內埔農工、屏東女中及港明高中，將代表南部各高中職儀隊前往臺北國家兩廳院藝文廣場參加決賽，為學校、團體及個人爭取最高榮譽。

國防部舉辦高中職儀隊競賽 台灣北中南９校晉級決賽