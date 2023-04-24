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反中鮮明、美國前國安顧問波頓將訪問台灣 成首位來台美國總統參選人

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/24 17:07
2019年9月30日，美國前國安顧問波頓在戰略與國際研究中心演說（圖／美聯社）

2019年9月30日，美國前國安顧問波頓在戰略與國際研究中心演說（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）對中國立場強硬的前白宮國安顧問波頓（John Bolton）將於月底造訪台灣，成為首位訪台的美國2024總統大選參選人，凸顯台灣議題之重要性。

波頓於2018至2019年間擔任前美國總統川普（Donald Trump）的國安顧問，已表態爭取明年白宮寶座的共和黨提名。他對中國採鷹派路線，力促美國承認台灣是獨立國家。

自由亞洲電台引述內華達大學拉斯維加斯分校東亞政治學者王宏恩（Austin Wang）說法，波頓勝選機率雖不大，在中國議題上倒頗為敏銳。

近來民調顯示，美國選民對中國看法趨於負面，對台灣支持度則有所上升。「作為總統參選人，拜登訪台有兩層意義。一是有助他在黨內初選拉抬聲勢，二是反映了台灣議題在各黨各派支持者心中的重要性。」王宏恩說道。

話說回來，表明挺台立場似是所有美國總統候選人的必要儀式，無論黨派。共和黨在協防台灣的言辭上通常較民主黨來得強烈，但釋出護台訊息已成美國跨黨派共識。如此，方能展現美國領導人捍衛政治自由之決心。

不過，美國政治人物雖可藉由訪台擦亮抗中招牌，對東道主台灣而言，要接待如波頓這般強悍的角色，並不輕鬆。

隨著台灣總統大選日程益近，3月的一份民調指，9成台人還是期望維持現狀。王宏恩指，若美國候選人在台灣公開表明派軍協防台灣的必要，台灣大眾或許會表示歡迎，但也可能增加緊張，同時激化了對美國的兩極態度。

根據報導，我駐美代表處不願對波頓訪台一事置評，但台灣官員私下卻都憂心忡忡，深怕知名美國政治人物在台灣的隨意發言，會激起一圈圈漣漪。日前川普政府的另一名國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien），就因三言兩語在台海掀起波瀾。

他建議台灣訓練平民使用武器，結果就出現了「前美國國安高官：台灣應教導人民使用AK-47步槍」這類的聳動標題。中國於是「撿到槍」，批評都是美國將台灣一步步推向戰爭。

波頓4月29日將在獨派活動「世界台灣人大會」（The World Taiwanese Congress）上，以《維持台灣長期和平安全為題》，發表演說。5月1日則將於「台灣人公共事務會」（Formosan Association for Public Affairs）的40週年晚宴演講。
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