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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超302.95億元

賣超華航3.44萬張最多，另買超緯創5.31萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/04/24 17:02

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/4/17~2023/4/21）外資在集中市場總買進金額為3,488.89億元，總賣出金額為3,791.84億元，賣超為302.95億元，另統計自2023年年初至4月21日止，外資總買進金額為4兆6,320.54億元，總賣出金額為4兆4,228.89億元，累計買超為2,091.65億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆6,751.33億元新台幣，占全體上市股票市值的40.21%，較4月14日的20兆1,062.84億元新台幣，減少4,311.51億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：緯創：買進157,958千股，賣出104,855千股，買超53,103千股；第二名：仁寶：買進93,516千股，賣出67,978千股，買超25,538千股；第三名：廣達：買進47,628千股，賣出22,785千股，買超24,843千股。

台灣證券交易所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：華航：買進17,289千股，賣出51,720千股，賣超34,431千股；第二名：華新：買進40,022千股，賣出67,031千股，賣超27,009千股；第三名：友達：買進86,282千股，賣出111,918千股，賣超25,636千股。

更新時間 : 2023-04-24 22:26 GMT+08:00

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