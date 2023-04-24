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李福田等人與蘆洲區復興福德宮熱心公益　侯友宜：存好心行善為台灣最大力量

李福田揪親友團捐爬梯機和製氧機，蘆洲區復興福德宮亦響應捐製氧機

By 台灣英文新聞
2023/04/24 17:00
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

蘆洲仕紳李福田長期熱心公益，經市政顧問黃秀玉媒合，於24日與親友共同捐贈市值330萬元的爬梯機10台及製氧機50台；另外蘆洲復興福德宮也響應善舉，捐贈市值30萬元的製氧機10台。侯友宜市長表示，台灣最大的力量，就是這一股存好心、做善事的凝聚力。

李福田表示，現代社會已進入雙老社會，老人和老舊公寓，老人出門不便，加上老舊公寓沒有電梯，上下樓更加困難，原本和兄長及家人、親友，要共同捐贈30台爬梯機，得知獅子會也有捐贈，因此部分改捐製氧機。製氧機對於心肺功能不佳者，仍有積極治療的功效，「能爭一口氣！」這些爬梯機和製氧機交由社會局蘆洲輔具中心，希望能幫助更多有需求者。

另外，蘆洲復興福德宮主委許碧玲及總幹事李坤桐等，也響應李福田的號召，在蘆洲區長陳炳仲和復興里長李源泉等陪同下，捐贈10台製氧機，一起共襄盛舉。

侯友宜表示，新北市401萬人口，全國最多，但人均預算卻因財稅畫分不公，每人僅有4.3萬元，為6都最低，因此在2019年成立好日子愛心大平台，藉由平台，讓有愛心捐贈者和有需求者，都能獲得滿足。新北市老年人口已超過69萬、身障人口超過17萬，亦是全國最多，感謝李福田和親友團，以及蘆洲復興福德宮等，凝聚這麼多愛心來幫助，他代表市民表示感恩。

李福田行善不僅如此，多年前在蘆洲福安宮也捐贈2台早療車，提供新北市巡迴偏區進行兒童早期篩檢和療育；另於去年底捐贈埔里基督教醫院一輛復康巴士，也於今年初捐贈一輛高頂復康巴士給雲林縣脊髓損傷協會，並捐贈60萬元復健器材。李福田說，錢財生不帶來、死不帶去，唯有行善為樂，廣植福田。

更新時間 : 2023-04-24 22:26 GMT+08:00

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