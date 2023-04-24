李福田等人與蘆洲區復興福德宮熱心公益　侯友宜：存好心行善為台灣最大力量

蘆洲仕紳李福田長期熱心公益， 經市政顧問黃秀玉媒合， 於24日與親友共同捐贈市值330萬元的爬梯機10台及製氧機5 0台；另外蘆洲復興福德宮也響應善舉， 捐贈市值30萬元的製氧機10台。侯友宜市長表示， 台灣最大的力量，就是這一股存好心、做善事的凝聚力。

李福田表示，現代社會已進入雙老社會，老人和老舊公寓， 老人出門不便，加上老舊公寓沒有電梯，上下樓更加困難， 原本和兄長及家人、親友，要共同捐贈30台爬梯機， 得知獅子會也有捐贈，因此部分改捐製氧機。 製氧機對於心肺功能不佳者，仍有積極治療的功效，「能爭一口氣！ 」這些爬梯機和製氧機交由社會局蘆洲輔具中心， 希望能幫助更多有需求者。

另外，蘆洲復興福德宮主委許碧玲及總幹事李坤桐等， 也響應李福田的號召， 在蘆洲區長陳炳仲和復興里長李源泉等陪同下，捐贈10台製氧機， 一起共襄盛舉。

侯友宜表示，新北市401萬人口，全國最多， 但人均預算卻因財稅畫分不公，每人僅有4.3萬元，為6都最低， 因此在2019年成立好日子愛心大平台，藉由平台， 讓有愛心捐贈者和有需求者，都能獲得滿足。 新北市老年人口已超過69萬、身障人口超過17萬， 亦是全國最多，感謝李福田和親友團，以及蘆洲復興福德宮等， 凝聚這麼多愛心來幫助，他代表市民表示感恩。

李福田行善不僅如此，多年前在蘆洲福安宮也捐贈2台早療車， 提供新北市巡迴偏區進行兒童早期篩檢和療育； 另於去年底捐贈埔里基督教醫院一輛復康巴士， 也於今年初捐贈一輛高頂復康巴士給雲林縣脊髓損傷協會， 並捐贈60萬元復健器材。李福田說，錢財生不帶來、死不帶去， 唯有行善為樂，廣植福田。