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受烏俄戰爭影響　2022年世界軍費支出創冷戰後新高

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/24 16:33
受烏俄戰爭影響，2022年世界軍費創下冷戰後新高。圖為烏克蘭士兵於前線避難所休息（圖／美聯社）

受烏俄戰爭影響，2022年世界軍費創下冷戰後新高。圖為烏克蘭士兵於前線避難所休息（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，戰爭至今已持續了14個月，隨著各國安保憂慮達新高，全世界各國的軍費支出也創下歷史新高。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）24日所發表的報告書顯示，去年世界軍費支出額與去年相比增加3.7%，達2兆2,400萬美元，創下歷史最高紀錄。

SIPRI表示，據調查，世界軍費支出在2015年後至今的8年間，每年都在持續增加，與2013年相比，在這10年間增加了19%。

去年軍費支出排名第一為美國，以8770億美元位居世界第一，第二為中國2920億美元，第三俄羅斯864億美元，接下來依序為印度814億美元，沙烏地阿拉伯750億美元，英國685億美元，德國558億美元，法國536億美元，韓國464億美元，日本460億美元。

此次調查將北韓排除於調查對象之外。

美國軍費支出佔世界軍費總支出的39%，為中國的3倍，而中國軍費支出連續28年增加，與去年相比上升4.2%，與2013年相比增加63%。

調查指出，2021年位居36名的烏克蘭，於2022年以440億美元迅速上升到了第11名，2021年排名第5的俄羅斯也因烏俄戰爭上升到了第3名。

從各地區來看，歐洲的軍費支出最大，與去年相比增加了13%，達到4800億美元，創下1989年冷戰結束以來的最高值。

軍費增加最多的歐洲國家依序為芬蘭36%，立陶宛27%，瑞典12%，波蘭11%等，多是與俄國相鄰，或在俄烏戰爭後地緣政治風險相對高的國家。

另外，排名第一的美國去年向烏克蘭共提供了199億美元的財政與軍事支援，為冷戰後單一國家向其他國家提供軍援的規模中最大的一次，但在美國總軍費支出僅占2.3%。
烏俄戰爭
軍費

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