永添藝術．金馬賓館當代美術館攜手南藝大 全國錄像藝術入圍結果出爐

永添藝術．金馬賓館當代美術館 (永添金馬美術館) 致力推廣當代藝術，接續去年與相信音樂合作的多媒體藝術與當代音樂的的展覽後，今年上半年度與法國策展人及紐約阿曼工作室合作《阿曼：思考物件》（Arman: Think Things），是一次關注現代藝術的全面回歸，將阿曼在法國與紐約時期巔峰之作首次大量集結在台灣，除了引起藝文圈的討論話題、更吸引藝術鑑賞圈的高度興趣。同時，永添金馬美術館致力於藝術新秀的探掘，攜手南藝大進行首次影像藝術全國公開徵件活動-「影像沙盒 Video Sandbox」，徵集優秀的當代藝術創作者的提案，六項入選計畫已於日前公佈，即將於四月中旬展開為期一年共六檔的接力展出，於永添藝術．金馬賓館當代美術館記憶Memory展間，帶給觀眾 電影、實驗影像、紀錄片、動畫、動態影像等多元的美學觀點 。

錄像在當代藝術中，是極其重要的創作媒材之一，而錄像藝術有著不同影像的類型與表現，隨著科技技術的演變，有著更多的思考上的辨證，影像創作如同一場美學上的實驗與思想上的實踐，因此「影像沙盒Video Sandbox」，即是對於影像所建立的實驗場域。本次計畫主持方羅禾淋總監受永添藝術執行長邵雅曼邀請，引用「沙盒」作為一種美學實驗，透過影像的實驗，鼓勵更多的年輕藝術家來發掘影像藝術的潛力。此項徵件計畫已經選出六件提案，提供獲選者利用永添金馬美術館的「記憶Memory」展場空間，展出個展。

入選藝術家透過錄像轉譯自身故事抑或社會觀察，透過聲響裝置、空間光線、科技編程來搭建感官景象。本次參展藝術創作者包含「杜品儀-你所遺忘的」、「林佩穎-無垠」、「陳瑜璟-Landscape, Memory And Time」、「謝雨庭-同/不同」、「胡鈞荃-回流」、「黃姿婷-異夢.亦夢」。其中首檔展出創作者杜品儀，以爺爺的相片為題，投射在距離時空、地不同時的想念與想像中，呈現作品「你所 遺忘的」，「不動的畫面與流動的聲音，時間在空間中凝固，卻又帶著運行的假象」，成功獲得評委一致青睞。本次通過評選的藝術創作者將獲得永添金馬美術館支援基礎場佈與展覽期間的推廣，展出時間預定於4月14日至明年4月14日。