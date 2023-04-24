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中國武力威脅增 澳洲揚棄半世紀以來國防政策 全面整軍經武

部署長程飛彈、北方軍事基地機動運用，都是防務改革的內涵

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/24 15:30
2022環太平洋軍事演習，參與的澳洲艦隊（圖／美聯社）

2022環太平洋軍事演習，參與的澳洲艦隊（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）由澳洲政府委託前國防官員進行的「國防戰略檢討」（Defense Strategic Review）報告於今（24）日出爐，鑒於印太局勢趨緊張、中國武嚇力道有增無減，報告促澳洲全面整頓軍備，如加強長程精準打擊能力，就是重要的一環。

路透美聯社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這項研究是對澳洲是否具備足夠防禦能力的總檢討，是二戰以來最重要的彙整評析。

報告指，美國已不再是區域的單極強權，戰略情勢已不可同日而語。過去50年來，澳洲國防政策主要在遏制來自鄰國（中小型國力）的低程度威脅，「此一方向已不合時宜」。目前澳洲面臨的最高層級戰略風險便是，「區域爆發大規模衝突的可能性」。

整軍經武的重中之重是，將原本只有最遠40公里的打擊力擴增為300公里，取得精準打擊飛彈後，射程更能增加至500公里。除了籌獲彈道飛彈，澳洲也會強化自產武器的能力。

澳洲的軍力投射範圍將從東北印度洋一路向北延伸至太平洋的東南亞水域。海軍將籌獲更多搭載長程飛彈的小型艦艇。依據美英澳三國同盟（AUKUS），澳方已在組建一支核動力潛艦艦隊。

另，北邊軍事基地與港口升級、改善燃料貯存也是防務改革的一部分，政府將研究使用北部與中部民用礦業與石化業設施的可行性。其他須強化的防務領域如：網路、水下、太空作戰能力；偵察與作戰無人機；海上拒止與地區性制海能力；防空飛彈網布建；遠征戰區後勤補給。

澳洲將與美國、日本、印度以及太平洋和東南亞國家強化防禦合作。國防支出將於未來十年逐年增加，為了推動新優先項目，將裁減步軍裝甲車輛、自走砲，省下的支出將可用於添購在俄烏戰爭中小兵立大功的海馬斯（HIMARS）火箭系統。

中國武力威脅增 澳洲揚棄半世紀以來國防政策 全面整軍經武
2023年4月24日，澳洲總理艾班尼斯發表「國防戰略檢討」報告（圖／美聯社）
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