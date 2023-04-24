美國維吉尼亞州長來訪、在台灣設商務辦事處　蔡英文盼展開更多元的合作

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）由美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）率領的訪問團於今（24）日清晨抵達台灣，馬不停蹄地於上午10時會見蔡總統，並簽署行政命令，同意在台灣設立駐台商務辦事處，有助深化與台灣的經貿關係。

總統說，維吉尼亞州和臺灣有長達42年的姊妹州夥伴關係，楊京州長上任後的首次海外訪問，也選擇來到台灣，格外具有意義。

總統也藉此機會感謝維吉尼亞州對台灣的支持。今年2月，維吉尼亞州的眾議會，全體跨黨派議員通過決議案，支持台灣國際參與；同樣在2月，維吉尼亞州的參、眾議會，也無異議通過「研議在台設立商務辦事處」的法案，楊京州長也已經簽署生效。

總統提到，去年，台灣成為維吉尼亞州在亞洲的第5大進口來源國，也是第4大出口市場。我們非常歡迎維吉尼亞州，來台設置商務辦事處，持續深化雙邊的經貿關係。

總統指出，台灣和維吉尼亞州，在教育文化等領域也有長久的合作關係。去年8月，我們完成了教育合作備忘錄第二次續約，相信在推動華語和英語教育方面，能夠共同創造更多豐碩的成果。

總統表示，透過訪團這次來訪，期待台灣和維吉尼亞州能展開更多元的合作計畫，在教育、學術等領域持續加強合作交流；在產業與科技上的合作，也希望有更進一步發展。總統再次歡迎訪團，並祝福訪問圓滿順利。

隨後，楊京州長致詞時說，維州和台灣有許多共同點。雙方人民都具獨創力與天賦，他非常期待進一步發展更加強健與持久的友誼。因此，今天早上，他很高興簽署行政命令，同意在台灣設立駐台商務辦事處，有助深化與台灣的經貿關係。

楊京州長表示，這將是維州在海外設立的第4個商務辦事處，其他則在德國、南韓與日本，代表維州堅定承諾，希望促進合作，強化與台灣之間的關係。他相信在台設立商務辦事處後，維州經濟核心–維吉尼亞港將可以增加彼此貨運量，使雙方受惠。

楊京州長提到，數字會說話，去年維州出口台灣的產品總額比2020年增加27%，在全美各州中居冠。維州每年也從台灣進口超過10億美元的產品，他非常期待雙方持續推動這樣的動能。

楊京州長表示，在維州的台灣企業已讓他們見證台灣製造業的專業實力，特別是在半導體、電子科技產業等方面。維州有獨特的地理位置，特別適合吸引半導體製造業到美國，因為他們有紮實的資通訊科技、基礎建設、豐沛的科技人才，以及優異的數據中心與網路安全生態系統。

維州和台灣都是美光科技重要的據點。他知道在台灣，美光運營受益於台灣40多年來耕耘發展的成熟半導體生態。他相信雙方一起努力，一定可以為維州和臺灣的供應鏈打造新途徑，為雙方人民帶來繁榮和機會。