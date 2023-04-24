Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

美國維吉尼亞州長來訪、在台灣設商務辦事處　蔡英文盼展開更多元的合作

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/24 15:04
美國維吉尼亞州州長楊京率領的訪問團於今（24）日清晨抵達台灣，並於上午10時會見蔡總統。（總統府提供）

美國維吉尼亞州州長楊京率領的訪問團於今（24）日清晨抵達台灣，並於上午10時會見蔡總統。（總統府提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）由美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）率領的訪問團於今（24）日清晨抵達台灣，馬不停蹄地於上午10時會見蔡總統，並簽署行政命令，同意在台灣設立駐台商務辦事處，有助深化與台灣的經貿關係。

總統說，維吉尼亞州和臺灣有長達42年的姊妹州夥伴關係，楊京州長上任後的首次海外訪問，也選擇來到台灣，格外具有意義。

總統也藉此機會感謝維吉尼亞州對台灣的支持。今年2月，維吉尼亞州的眾議會，全體跨黨派議員通過決議案，支持台灣國際參與；同樣在2月，維吉尼亞州的參、眾議會，也無異議通過「研議在台設立商務辦事處」的法案，楊京州長也已經簽署生效。

總統提到，去年，台灣成為維吉尼亞州在亞洲的第5大進口來源國，也是第4大出口市場。我們非常歡迎維吉尼亞州，來台設置商務辦事處，持續深化雙邊的經貿關係。

總統指出，台灣和維吉尼亞州，在教育文化等領域也有長久的合作關係。去年8月，我們完成了教育合作備忘錄第二次續約，相信在推動華語和英語教育方面，能夠共同創造更多豐碩的成果。

總統表示，透過訪團這次來訪，期待台灣和維吉尼亞州能展開更多元的合作計畫，在教育、學術等領域持續加強合作交流；在產業與科技上的合作，也希望有更進一步發展。總統再次歡迎訪團，並祝福訪問圓滿順利。

隨後，楊京州長致詞時說，維州和台灣有許多共同點。雙方人民都具獨創力與天賦，他非常期待進一步發展更加強健與持久的友誼。因此，今天早上，他很高興簽署行政命令，同意在台灣設立駐台商務辦事處，有助深化與台灣的經貿關係。

楊京州長表示，這將是維州在海外設立的第4個商務辦事處，其他則在德國、南韓與日本，代表維州堅定承諾，希望促進合作，強化與台灣之間的關係。他相信在台設立商務辦事處後，維州經濟核心–維吉尼亞港將可以增加彼此貨運量，使雙方受惠。

楊京州長提到，數字會說話，去年維州出口台灣的產品總額比2020年增加27%，在全美各州中居冠。維州每年也從台灣進口超過10億美元的產品，他非常期待雙方持續推動這樣的動能。

楊京州長表示，在維州的台灣企業已讓他們見證台灣製造業的專業實力，特別是在半導體、電子科技產業等方面。維州有獨特的地理位置，特別適合吸引半導體製造業到美國，因為他們有紮實的資通訊科技、基礎建設、豐沛的科技人才，以及優異的數據中心與網路安全生態系統。

維州和台灣都是美光科技重要的據點。他知道在台灣，美光運營受益於台灣40多年來耕耘發展的成熟半導體生態。他相信雙方一起努力，一定可以為維州和臺灣的供應鏈打造新途徑，為雙方人民帶來繁榮和機會。

更新時間 : 2023-04-24 16:00 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女交疊死亡　男嫌依毒品、遺棄致死罪送辦
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女交疊死亡　男嫌依毒品、遺棄致死罪送辦
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂