「噴火龍」整隻起火！美國加州迪士尼傳火燒龍意外　6名員工嗆傷

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國加州迪士尼傳出火災意外，在晚上的一場煙火秀中，一隻巨大的噴火龍意外整隻遭火焰吞沒。

綜合外媒報導，加州迪士尼當地時間22日晚間11點進行一場名為「Fantasmic！」的煙火秀，表演內容為米奇夢見成為見習巫師，並與邪惡的一方戰鬥的故事，表演中運用著許多聲光、煙火效果，為迪士尼夜間活動備受歡迎的表演之一。

在故事中，該隻起火的噴火龍為「睡美人」中的反派角色梅瑟菲所化身，而噴火龍原來也應該演繹出噴火失敗的場景，但牠嘴中卻開始冒出火光，部分觀眾原以為是表演的一部分，直至大火蔓延至整個13.7公尺高的身體，工作人員緊急出面滅火，並疏散觀眾，所幸火勢並無擴大。

在這起事件中，有6名工作人員遭煙霧嗆傷，此外並無造成任何人員傷亡，其餘遊樂設施仍正常開放，至於起火原因仍在調查中，迪士尼也決定暫停其他國家的迪士尼使用類似「Fantasmic！」的火焰特效。