〈財經主筆室〉台灣低薪問題　疫後恐掀另一波海外求職潮

疫情讓國人赴海外工作人數這幾年腰斬過半， 但台灣低薪問題始終無法解決，實質經常性薪資還出現負成長情況， 隨著疫情趨緩及各國邊境紛紛解封， 恐將掀起另一波國人赴海外的求職潮。

根據主計處統計資料，2021年國人赴海外工作人數為31.9萬 人，較2020年大減18.2萬人，減少幅度達-36.4%， 較疫情前2019年海外就業高峰期73.9萬人甚至腰斬過半， 兩年來海外就業人數暴減42萬人，創調查以來12年最低， 疫情衝擊下，全球邊境管制及防疫措施，阻絕人流移動應該是主因。

國人赴海外工作在疫情爆發前的2019年來到最高， 當年赴海外工作人數達73.9萬人，以國家地區別來看， 仍以赴中國39.5萬人居多，東南亞12萬人，美國有9.2萬人 ，其他地區13.2萬人。

台灣人赴中國工作人數逐年遞減，但仍佔有53.4%， 主要是中國有地緣關係、語言相通、成本低廉及市場大等優勢， 吸引台商「西進」，2012在中國工作的人數達到高峰，有43 萬人，隨中國人事、環境維護等成本提高，以及美中貿易戰影響下， 台灣人赴中國工作人數也減少，而赴東南亞工作的人數增加。

以10年時間線觀察，2009年至2019年逐年增加，10年間 赴海外工作者增加了7.7萬人，平均年增率為1.1%。 但受疫情影響，2020年起赴海外工人數明顯減少，2021年赴 海外工作人數僅剩31.9萬人，其中赴中國(含港澳)人數約16 .3萬人，比重51.1%，較疫情發生前(2019)的39.5 萬人大減。

國人赴中國工作人數從2014年起連年下滑，2021年赴中國工 作人數16.3萬人，比較2011年的42.4萬人已驟減26. 1萬人，減幅61.6%。不過，中國國台辦最近一再呼籲並鼓吹 台灣人(特別是年輕人)，前往中國參觀旅遊加強交流， 如今中國已解封，經濟逐漸起飛並引起全球關注， 是否會再掀起另一波赴中國工作潮？值得注意。

台灣人過去為何會積極前往海外就業呢？根據去年12月主計總處統 計，台灣每人每月薪資平均數為5萬5,792元，比較香港6.7 萬元、日本8.8萬元、韓國9.8萬元、新加坡13.2萬元， 台灣是明顯落後。若以收入低於平均薪資占比來看，2021年低於 平均薪資比重占了高達68% ，其中又以年輕人居多， 就可以理解過去為何有這麼多人想去海外淘金了。

若以去年底為基期來計算，過去6年來平均薪資雖然增加了6, 526元，如果加計不斷上漲的物價指數，其實薪資是沒有成長， 甚至還呈現負成長情況。主計處最新數據，今年1、2月工業及服務 業薪資統計數據，實質經常性薪資依舊是負成長，年減0.34%， 創下10年來最大減幅。

若以年齡層來看，2021年海外工作人數31.9萬人中，以30 -49歲16.5萬人、占51.7%最多；50歲以上10.6萬 人、占 33.2%；15-29歲4.8萬人、占15.1%。

以這個年齡層來分析，很符合網路上廣被人討論「 七年級生買房最難？」的話題。

根據房仲業實際統計聯徵中心資料， 七大縣市七年級生購屋力比一比， 台北市只有不到三成年輕人可買屋， 但主要是高收入的竹科新貴群聚效應的新竹地區， 七年級生買屋力最高，占比高達42.9%。所以若非是科技新貴， 赴海外工作者以七年級生占比數高就可以理解了，更何況是30歲以 下年輕人， 想要買屋更是難上加難了！

總統蔡英文在2017年就承諾會終結青年低薪問題， 這些年下來究竟解決多少？其實， 國家經濟發展成果不宜由少數企業家享受成果， 應該是由全民共享才對，政府應該更積極鼓勵企業為員工加薪， 以公權力讓員工低薪問題獲得改善， 否則台灣年輕人出走海外淘金潮還是會再度出現。