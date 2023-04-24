南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「西拉雅族跨地部落聯盟會議」今(24)日舉行，台南市長黃偉哲出席時表示，在憲法法庭對西拉雅族正名做出判決後，這次召開的部落聯盟會議可說意義非凡，期盼憲法法庭正名判決後促進族群團結，讓國人更認識西拉雅的文化與歷史。

目前西拉雅族四大社現在遍佈於台南、高雄等地，黃偉哲說，隨著憲法法庭正名判決後，未來也應該要落實到族群日常生活的權益，感謝部落聯盟會議同意，今年度即將舉辦的全國運動會也融入西拉雅族的文化元素，未來南市府也會持續協助西拉雅族，推動族群文化、符號及藝術創作的復興，讓西拉雅族被全世界看見。

長期推動西拉雅族文化的部落聯盟召集人段洪坤老師表示，「西拉雅族跨地部落聯盟」是由各部落籌組跨縣市的團體，期盼透過集體共識的方式處理族群事務，也藉此來團結族人、凝聚向心力。

段洪坤老師介紹，過去荷蘭時期西拉雅族即有平等制的議會，「西拉雅族跨地部落聯盟」由台南、高雄13個部落組成，具有「準民族議會」的形式，一方面讓族人懂得堅持族群主體性與尊嚴，另一方面也讓外界認識並尊重族群的傳統智慧財產權，避免文化的誤植與拼貼，而錯誤解讀了西拉雅族的文化，期盼未來有助於讓國人更了解西拉雅族的歷史與文化。

南市府長期致力於協助西拉雅族推動正名運動，同時透過認定市定原住民族身分、公車到站提示音樂融入西拉雅族文化元素、文化局推動臺灣文化大學「認識西拉雅族」系列課程等方式推廣西拉雅族群文化，去（2022）年10月西拉雅族獲憲法法庭正名判決，讓多年的正名運動獲得肯定。