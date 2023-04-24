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面對中國威脅 賴清德：結合有志之士共同推動三大民主行動

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/24 13:40
副總統賴清德今（24）日出席台灣智庫的「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」。（總統府提供）

副總統賴清德今（24）日出席台灣智庫的「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」。（總統府提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）副總統賴清德今（24）日出席台灣智庫的「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」時表示，台灣不僅是印太和平、民主價值以及產業科技安全等方面的重要角色；也是全球民主架構的重要價值夥伴。因此期待能結合全台有志之士，共同推動「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」三大民主行動，推動國家發展願景，讓台灣能達到民主、和平、繁榮三大目標。

副總統致詞時表示，非常榮幸受邀出席台灣智庫舉辦「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」首場「包容台灣」研討會，他代表蔡總統感謝台灣智庫，20多年來做為政策與知識的對話平台，透過理性思辨及腦力激盪，凝聚許多對國家發展產生深遠影響的具體方案。

副總統提到，國際社會當前正面臨美中貿易科技戰、地緣政治變化、COVID-19疫情等影響，全球產業鏈正進行重組，各國紛紛重新布局。另外，受到氣候變遷的影響，各國也期望妥善因應氣候危機，將危機當作轉機。

副總統指出，值此關鍵時刻，台灣智庫秉持以國家發展為己任的本色，舉辦「國家願景系列論壇」，包含包容、創新、韌性、協和及安全等5大面向，每個面向都關係著台灣未來的關鍵發展，除了提出未來10年可能會面臨的問題，並提出解決之道，相信這些結論會對未來台灣進一步發展做出貢獻。

副總統表示，台灣位處西太平洋第一島鏈，除了颱風、地震多，也直接面對威權中國的威脅，因此台灣不僅是印太和平、民主價值以及產業科技安全等方面的重要角色；也是全球民主架構的重要價值夥伴。他期待能結合全台灣有志之士，共同推動「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」三大民主行動，推動國家發展願景，讓台灣能達到民主、和平、繁榮三大目標。

副總統希望，未來國家在進行數位及綠色轉型過程中，也能落實公義原則，不分族群、貧富貴賤都能受到公平對待，得到相同資源，在轉型的過程中不至於落後、產生更大衝擊，成為一個符合正義、包容的社會，也期盼與台灣智庫及各產官學研夥伴共同努力，一起推動台灣前進。

面對中國威脅 賴清德：結合有志之士共同推動三大民主行動副總統賴清德、國發會主委龔明鑫和總統府秘書長、台灣智庫共同創辦人林佳龍出席台灣智庫的「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」。（總統府提供）
賴清德

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更新時間 : 2023-04-24 16:00 GMT+08:00

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