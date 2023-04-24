海賊王、鬼滅之刃紅遍美國 日本企業界促動漫救經濟、全力輸出海外

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本不愧是動漫界的霸主，動畫、漫畫在海內外熱銷，受歡迎程度始終不墜，現「日本經濟團體聯合會」（經團聯，Keidanren）更力促政府傾國家之力，將相關產品輸出海外，帶動經濟成長。

德國之聲報導，日本紙版及電子版的漫畫與雜誌銷售額於2022年來到了6,770億日圓（新台幣1,544億元）。在鬼滅之刃推波助瀾、COVID疫情推升在家閱讀活動的情況下，去年漫畫營收更首次突破6,000億日圓。

除了本土生意好，美國也成了日本動漫產業主要市場。著有《Japanamerica: How Japanese pop culture has invaded the US》（日本流行文化如何入侵美國）一書的學者Roland Kelts表示，2021年漫畫銷量在美國年增171%，漲幅實在太驚人。

Kelts指出，這些年來，北美消費者通常是先看了影集，如《海賊王》（One Piece）、《進擊的巨人》（Attack on Titan）、《間諜家家酒》（Spy Family）等知名動畫，再購買原著漫畫。日本則是漫畫先紅，再翻拍為動漫。

他提到，日本漫畫之所以在北美賣得好，與居家環境大小不無關係。北美房子大，有的是空間添購紙本書。至於日本讀者，從前多看完即扔，如在電車上看完後，就留給其他乘客，現則傾向在手機上閱覽最新一集。

南韓靠著「韓流」席捲全世界，日本企業團體經團聯也認為機不可失，本月稍早提出計畫，籲政府正視內容產業，善用官方資源向海外行銷動漫、真人動畫電影、日劇、電玩與音樂等產品。

經團聯促政府設立專責機構，推廣內容產業，並獎勵相關領域的外國專家赴日工作。計畫也提到，應結合觀光產業加強連結，讓訪日的動漫迷可參訪劇中出現的景點，豐富旅遊體驗。整體目標是10年內將內容產業的海外營收從現今的5兆日圓擴增4倍。

據傳經團聯會長十倉雅和（Masakazu Tokura）本身就是個動漫迷，日前赴東京時，還與南韓總統尹錫悅暢談改編成電影的《灌籃高手》（Slam Dunk）。

「15年前，日本企業界對動漫能成為出口火車頭的說法嗤之以鼻，但那個世代已退休，取而代之的是懂漫畫的新世代。」Kelts說道。