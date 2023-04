海賊王、鬼滅之刃紅遍美國 日本企業界促動漫救經濟、全力輸出海外

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)日本不愧是動漫界的霸主,動畫、漫畫在海內外熱銷,受歡迎程度始終不墜,現「日本經濟團體聯合會」(經團聯,Keidanren)更力促政府傾國家之力,將相關產品輸出海外,帶動經濟成長。

德國之聲報導,日本紙版及電子版的漫畫與雜誌銷售額於2022年來到了6,770億日圓(新台幣1,544億元)。在鬼滅之刃推波助瀾、COVID疫情推升在家閱讀活動的情況下,去年漫畫營收更首次突破6,000億日圓。

除了本土生意好,美國也成了日本動漫產業主要市場。著有《Japanamerica: How Japanese pop culture has invaded the US》(日本流行文化如何入侵美國)一書的學者Roland Kelts表示,2021年漫畫銷量在美國年增171%,漲幅實在太驚人。

Kelts指出,這些年來,北美消費者通常是先看了影集,如《海賊王》(One Piece)、《進擊的巨人》(Attack on Titan)、《間諜家家酒》(Spy Family)等知名動畫,再購買原著漫畫。日本則是漫畫先紅,再翻拍為動漫。

他提到,日本漫畫之所以在北美賣得好,與居家環境大小不無關係。北美房子大,有的是空間添購紙本書。至於日本讀者,從前多看完即扔,如在電車上看完後,就留給其他乘客,現則傾向在手機上閱覽最新一集。

南韓靠著「韓流」席捲全世界,日本企業團體經團聯也認為機不可失,本月稍早提出計畫,籲政府正視內容產業,善用官方資源向海外行銷動漫、真人動畫電影、日劇、電玩與音樂等產品。

經團聯促政府設立專責機構,推廣內容產業,並獎勵相關領域的外國專家赴日工作。計畫也提到,應結合觀光產業加強連結,讓訪日的動漫迷可參訪劇中出現的景點,豐富旅遊體驗。整體目標是10年內將內容產業的海外營收從現今的5兆日圓擴增4倍。

據傳經團聯會長十倉雅和(Masakazu Tokura)本身就是個動漫迷,日前赴東京時,還與南韓總統尹錫悅暢談改編成電影的《灌籃高手》(Slam Dunk)。

「15年前,日本企業界對動漫能成為出口火車頭的說法嗤之以鼻,但那個世代已退休,取而代之的是懂漫畫的新世代。」Kelts說道。