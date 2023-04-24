頭髮為何變白？是壓力還是老化？美國科學家找到原因了...

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）為何隨著年齡增長，頭髮會開始花白？歷經兩年的研究，科學家終於找到確切原因，原來是黑色素幹細胞「卡在」毛胚與毛囊中導致運動受阻，頭髮無法得到黑色素所致。該研究於19日刊登於《自然》（Nature）雜誌。

這項研究由紐約大學格羅斯曼醫學院（New York University's Grossman School of Medicine）的研究團隊領導，科學家們花了兩年時間追蹤小鼠皮毛中的單個細胞，以確定毛髮是如何變白，並仔細檢視控制毛髮顏色的黑色素幹細胞，以及使用特殊的掃描儀器和實驗室技術來研究細胞老化過程。

結果發現，隨著小鼠長大成熟後，幹細胞的色素生成部分會發生變化，也就是說，黑色素幹細胞系統比其他成體幹細胞群更早退化，進而導致頭髮變白。

毛髮生長週期可分為三個階段，包括生長期、過渡期、休止期，當生長期頭髮再生時，幹細胞會有部分轉化為製造色素，因此讓頭髮有顏色，但是當黑色素幹細胞「卡在」毛胚與毛囊中導致運動受阻，在沒有產生色素的情況下，頭髮變成灰色、白色或銀色。

研究人員表示，若這項機制屬實，且適用於人類的話，就能會找出逆轉或防止白髮形成的潛在方法。