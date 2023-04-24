因應台商回台灣投資！北高雄產業園區將投入46億元開發　陳其邁：滿足需求強化產業量能

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）因應台商回台及地方產業設廠用地需求，北高雄產業園區日前舉辦動土典禮，經濟部長王美花表示，該園區預計投入46億元經費，劃分4區由南向北逐一開發，第1區 9月交地同步設廠，將引進金屬製品、機械設備、光電等產業，全區完工後將創造逾2,000個就業機會，年產值達128億元。

高雄市長陳其邁指出，市府近年積極招商引資，吸引國內外廠商搶進投資，投資額逾6千億元，創造超過3萬個就業機會。其中岡山是高雄扣件、金屬重要聚落，周邊土地已飽和，市府攜手中央推動北高雄產業園區開發，解決產業用地需求，發展「低碳、低污染、就業機會高」產業為主軸，並積極輔導傳統業者導入智慧科技，轉型航太、醫材等高值化產品，強化產業量能與附加價值，打造友善、生態園區環境。

經發局長廖泰翔透露，北高雄產業園區距國道1號高科、路竹與岡山交流道均只要15分鐘車程，西側臨近省道臺19甲線，交通相當便利，未動土前就有多家廠商踴躍詢問，5月招租的第1區用地為6.53公頃，約可提供20家廠商進駐空間，水電到位及各項設施一應俱全，建廠和公共設施將同步推動，呼籲有意投資的業者把握機會。

北高雄產業園區位於岡山區北側，臨近阿蓮區交界處，開發總面積42.87公頃，其中產業用地25.82公頃，其餘規劃建置綠地、公園、生態滯洪池等公共設施，提供廠商及鄰近居民休憩使用，預計2026年底完成整體園區開發。

照片左起：高雄市長陳其邁、經濟部長王美花。（由高雄市政府提供）