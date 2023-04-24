印尼卡蒂妮在臺慶開齋　傳統服飾走秀北車華麗登場

（台灣英文新聞 / 綜合報導） Selamat Hari Raya Idul Fitri！（中譯：開齋節快樂）央廣實體聽友會強勢回歸，結合 印尼人最重要的開齋節及婦女節，「印尼卡蒂妮在臺慶開齋」─20 23中央廣播電臺印尼語聽友會活動昨（23） 日在臺北車站一樓大廳熱鬧登場。

疫後解封的央廣首場大型活動特別選在印尼朋友熟悉的交通熱點─ 臺北車站一樓大廳舉行，邀請印尼聽網友歡慶開齋節， 開齋節是伊斯蘭教的重要節日，與華人的新年相似， 穆斯林們會在這天拜訪親友、互道祝福、分享食物和甜點， 慶祝齋戒月的結束， 透過此活動藉機向國人介紹伊斯蘭教之文化與習俗， 表達臺灣對新移民母國文化的支持與重視。

活動現場宛如大型嘉年華，不僅有俗稱「千手舞」 的印尼亞齊莎曼舞（Saman）表演、印尼哈德拉（Hadrah ）伊斯蘭傳統樂器與歌頌表演，主辦單位也請來40名新移民著印尼 華麗傳統服飾走秀，一同慶祝印尼獨有的國定紀念日─4月21日「 卡蒂妮日Kartini Day」，又稱女英雄日或印尼婦女節， 這天是印尼女性平權運動始祖卡蒂妮的生日，她在短短25年人生裡 致力為印尼女權運動付出，由於來臺工作的印尼移工多以女性為主， 卡蒂妮堅毅不拔的形象成為了他們的精神寄託。

國家人權委員會主任委員陳菊院長致詞時表示，截至 2023 年 2 月，外籍移工在臺灣達到 73 萬 804 人，其中印尼籍的移工有 25 萬 4 千人，佔總數將近 35%。在臺移工的人權這幾年一直受到國際間的關切， 政府也非常努力改善、修正相關的政策與問題，包括去年 8月，勞動部通過家事移工調薪措施，將月薪由每月 1.7 萬調高為 2 萬元，更與印尼政府合作，將臺灣排除「零負擔」政策名單， 重新恢復家事移工文書驗證並重新開放來臺， 以紓解國內看護移工短缺問題。而這群飄洋過海來到臺灣， 為臺灣付出、一起打拚的所有印尼姊妹們的努力、堅毅與勇氣， 對我來說，妳們都是卡蒂妮（Kartini）， 也謝謝所有移工朋友對這塊土地的貢獻與付出， 相信藉由這樣的活動， 能夠讓臺灣社會更加認識移工朋友的生活與文化，藉由這樣的深化、 了解，促進族群共榮、相互欣賞，豐富臺灣的文化， 讓臺灣的人權思維與政策更加落實、更加國際化。

文化部政務次長王時思則代表文化部向所有在臺灣的印尼朋友致上最 深的敬意和謝意，印尼朋友已成為臺灣多元族群大家庭的一員， 政府希望能提供一個更友善、更互相理解的環境， 讓所有來到臺灣的印尼朋友能在這裡感受到像回家一樣的感覺。 透過央廣印尼語的服務，大家不僅可以獲得關於臺灣最即時、 正確的消息，更重要的是透過文化上的互相理解， 逐漸地成為友好的一家人。

央廣董事長賴秀如表示，過去三年因為COVID-19疫情， 在臺灣的印尼朋友無法公開舉辦慶祝活動，昨天央廣再度盛大舉辦聽友會，與印尼聽網友一同慶祝開齋節， 在這個特別的日子互相祝福未來的一年一切更好。央廣印尼語、 泰語及越南語節目都是在1953年即已開播，至今已經有70年， 在東南亞地區累積了無數的粉絲與聽友。昨天，央廣印尼語團隊有1 0位節目主持人在現場為大家服務， 感謝在場所有印尼朋友的到來以及長期以來對央廣印尼語節目的支持 ， 央廣團隊也將於今年六月前往印尼加里曼丹和雅加達舉辦盛大的聽友 會活動，我們六月印尼見！

駐台北印尼經濟貿易代表處代表夫人兼代表處婦女會長Mrs. Mella Mutia Iqbal表示，時隔許久終於可以舉辦像這樣的大型活動，昨天紀念卡蒂妮節之外，也是開齋節的聚會活動， 在印度尼西亞通常會藉由聚會與家鄉的大家庭保持聯繫並慶祝。 非常感謝中央廣播電臺舉辦這次活動，也呼籲所有在臺印尼人， 尤其是約佔70%的女性同胞，大家要共同維護臺灣的和諧， 希望印尼公民和印尼移工在臺可以安居樂業。 中華民國外籍人士關懷服務協會秘書長鄧秝語也感謝所有印尼朋友對 臺灣這塊土地的付出，協會一直以來都致力改善、 關心外籍朋友在臺灣的生活及身心靈需求。

在臺印尼朋友著華麗傳統服飾走秀，慶祝印尼婦女節。（照片由央廣提供）

左起為央廣董事長賴秀如、國家人權委員會主任委員陳菊院長、駐台北印尼經濟貿易代表處代表夫人兼代表處婦女會長Mrs. Mella Mutia Iqbal、立法委員羅美玲及中華民國外籍人士關懷服務協會理事長周麟杰。（照片由央廣提供）