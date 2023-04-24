黑面琵鷺全球數量持續上升！來臺灣度冬數量首次突破四千　有逾5成到中臺南

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣的黑面琵鷺數量持續增加， 是影響全球族群變化的關鍵度冬區。依據香港觀鳥會「2023年黑面琵鷺全球同步普查報告」， 今年全球黑面琵鷺度冬族群數量達6,603隻， 再次創下歷史新高，其中臺灣作為全球最重要的度冬棲地，共記錄到 4,228隻。農委會林務局表示，今年比去(2022)年增加的404隻， 主要集中在臺南、高雄和濁水溪口（彰化與雲林交界）等區域。

林務局指出，今年1月6日至8日舉行的「2023黑面琵鷺全球同步普查」 記錄到全球共有6,603隻度冬的黑面琵鷺，相較去年增加了44 1隻，數量持續攀升，寫下歷史紀錄。其中， 臺灣是最重要且最關鍵的度冬棲地，首次突破四千隻，共記錄到4, 228隻，占全球數量的64%。而且在今年全球增加的441隻中 ，臺灣就佔了404隻，占全球增加數量的91.6%， 顯示臺灣的棲地保育對全球黑面琵鷺族群存續至關重要。

根據香港觀鳥會的統計，其他主要度冬區依序為中國1307隻( 19.8%)、日本610隻(9.2%)、香港和深圳299隻( 4.5%)、越南80隻(1.2%)、韓國54隻(0.8%)、 澳門21隻(0.3%)及菲律賓4隻(0.06%)。

黑面琵鷺在臺灣的族群集中分布於西南沿海， 其中九成以上的數量分布在臺南、嘉義、高雄、彰化及雲林。 其中臺南的數量最多，有2,279隻(53.9%)， 主要在七股與安南(四草)地區；嘉義有947隻(22.4%)， 主要在布袋和鰲鼓濕地；高雄有450隻(10.6%)， 主要在茄萣、永安濕地及高屏溪口；彰化有356隻(8.4%)， 主要集中在濁水溪口北岸；雲林有93隻(2.2%)， 主要在口湖以及濁水溪口南岸。值得關注的是， 位在彰化與雲林交界的濁水溪口，今年有360隻的紀錄， 較去年增加約200多隻，從少量快速成長到現在的大量群聚， 是未來需要持續關注的度冬熱區， 林務局也將投注相關棲地保育資源，以維護棲地品質。

另外，金門、宜蘭及屏東則維持著穩定的小族群，其中金門有46隻 (0.8%)，主要在慈湖和烈嶼；宜蘭有31隻(0.7%)， 主要集中在竹安；屏東有16隻(0.4%)，集中在田厝。 今年也有一些零星個體在其他縣市，包括澎湖、新北、臺中、臺北、 新竹，但數量都較少，每區皆記錄有1至4隻。

整體而言，全臺今年與去年都維持在13個縣市有記錄到黑面琵鷺， 比起過往的分布範圍更廣泛， 在主要度冬區範圍外目擊到零星的黑面琵鷺， 已是近年臺灣冬季的常態。

黑面琵鷺是世界六種琵鷺中最瀕危的種類， 主要分布在東亞及東南亞地區，為遷移性鳥類， 由於其繁殖地和度冬區橫跨多個國家， 保育工作和族群監測需要國際間的合作。每年一月， 香港觀鳥會發起「黑面琵鷺全球同步普查」， 聯繫各國調查員同步進行普查。鑒於臺灣的黑面琵鷺數量最多， 調查門檻相當高，在農委會林務局的「 國土生態保育綠色網絡建置計畫」的經費支持下， 由中華民國野鳥學會統籌與聯繫全臺鳥友共同協力進行普查工作， 近年來皆需超過百人次的調查員參與，方能完成調查。

此外， 依據特有生物研究保育中心救傷資料顯示，今年度發現肉毒桿菌中毒或虛弱的黑面琵鷺有高於往年平均的案例數 量(2022年16例、2023年26例)， 可能與環境棲地現況有關， 顯示氣候變遷及棲地現況的經營管理對於黑面琵鷺族群的影響， 仍是未來需要持續關注的議題。

黑面琵鷺群聚。(照片由郭東輝拍攝/林務局提供)

2023 黑面琵鷺同步普查分布圖。(圖片由林務局提供)