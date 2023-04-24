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投書法國媒體 歐盟最高外交代表籲歐洲海軍巡弋台灣海峽

波瑞爾：「台灣顯然是我們要確保和平的地緣戰略邊陲。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/24 09:59
2023年4月18日，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾在歐洲議會大會上發言（圖／美聯社）

2023年4月18日，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾在歐洲議會大會上發言（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）近日投書法國媒體「星期日報」（Journal Du Dimanche），呼籲歐洲各國海軍通過台灣海峽，聲明台灣對歐洲的重要性，我外交部對此表示感謝。

根據法新社，23日刊出的專文中，波瑞爾促歐洲各國海軍巡弋台海，展現對台承諾。他認為，歐洲必須在此事上擺出姿態，因「此事在經濟、商業、科技上與歐洲密切相關。」

波瑞爾的言論，呼應了他18日在歐洲議會大會上關於中國的言論。

「台灣顯然是我們要確保和平的地緣戰略邊陲。」「不應容許任何對台灣採取軍事行動之事，這不僅是出於道德上的理由，也須從經濟角度來看。這對我們而言將造成嚴重後果，畢竟台灣在製造先進半導體上，佔有戰略地位。」

我外交部表示，波瑞爾呼籲歐洲國家海軍巡邏台海，展現歐洲在這個極為關鍵區域自由航行的承諾。對於歐盟高層強力關切台海安全及支持自由開放的印太區域，外交部表達感謝與肯定。

這是繼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月稍早訪中時，對台海拋出不管不顧的態度後，又一名力陳不可背棄台灣的歐盟高官。

當時馬克宏稱，法國不該隨著美國起舞，不應捲入兩岸衝突，引起盟國、歐洲多名政要同聲譴責。馬克宏20日與美國總統拜登（Joe Biden）電話溝通時，強調彼此擁有相同的「地緣政治願景」。
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