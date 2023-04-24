博多黑剛走 法參議院副議長暨友台小組主席李察今率團抵台灣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）法國參議院副議長暨友台小組主席李察率領的訪問團於今（24）日清晨6時42分抵達桃園國際機場，由歐洲司長姚金祥前往接機並引領通關。訪團預計停留至28日，期間將將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁，也將赴宜蘭、台南參訪台灣重要經濟文化建設。

外交部表示，這次由李察（Alain Richard）率領的訪問團成員橫跨各黨派，包括參議院友台小組柏楓媞參議員（Alexandra Borchio-Fontimp）、博葉參議員（Valérie Boyer）、德維莎參議員（Brigitte Devésa）及友台小組執行秘書裴玖（Philippe Péjo）一行共5人。

此行是李察主席在2015年、2018年及2021年之後第四度率團訪台，並接續法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）上週率團訪台，成為代表法國民意的參議院與國民議會首次接連組團訪台，彰顯台法深厚友誼。

李察主席於2021年5月凝聚法國參議院跨黨派友台力量，以壓倒性票數通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，創下法國參議院通過友我決議案首例。李察主席並致力於推動台法國會交流建制化，前次訪台更獲蔡總統頒贈「特種大授卿雲勳章」，表彰及感謝他不斷為推進及拓展台法關係深化友好的努力。

李察主席一行將晉見蔡總統，拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳及地方政府與政黨等政要，並接受立法院游院長及外交部長吳釗燮款宴，就台海等印太地區地緣政治情勢、我國民主人權價值、台法經貿及半導體合作等議題交換意見。訪團另將赴宜蘭及台南參訪我國重要經濟文化建設，深入瞭解台灣民主社會的活力與脈動。