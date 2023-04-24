Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

博多黑剛走 法參議院副議長暨友台小組主席李察今率團抵台灣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/24 09:15
法國參議院副議長暨友台小組主席李察左4）率團訪問台灣，24日上午抵達桃園國際機場，外交部由歐洲司司長姚金祥（左3）前往接機並引領通關。

法國參議院副議長李察率團訪台（1）

法國參議院副議長暨友台小組主席李察左4）率團訪問台灣，24日上午抵達桃園國際機場，外交部由歐洲司司長姚金祥（左3）前往接機並引領通關。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）法國參議院副議長暨友台小組主席李察率領的訪問團於今（24）日清晨6時42分抵達桃園國際機場，由歐洲司長姚金祥前往接機並引領通關。訪團預計停留至28日，期間將將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁，也將赴宜蘭、台南參訪台灣重要經濟文化建設。

外交部表示，這次由李察（Alain Richard）率領的訪問團成員橫跨各黨派，包括參議院友台小組柏楓媞參議員（Alexandra Borchio-Fontimp）、博葉參議員（Valérie Boyer）、德維莎參議員（Brigitte Devésa）及友台小組執行秘書裴玖（Philippe Péjo）一行共5人。

此行是李察主席在2015年、2018年及2021年之後第四度率團訪台，並接續法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）上週率團訪台，成為代表法國民意的參議院與國民議會首次接連組團訪台，彰顯台法深厚友誼。

李察主席於2021年5月凝聚法國參議院跨黨派友台力量，以壓倒性票數通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，創下法國參議院通過友我決議案首例。李察主席並致力於推動台法國會交流建制化，前次訪台更獲蔡總統頒贈「特種大授卿雲勳章」，表彰及感謝他不斷為推進及拓展台法關係深化友好的努力。

李察主席一行將晉見蔡總統，拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳及地方政府與政黨等政要，並接受立法院游院長及外交部長吳釗燮款宴，就台海等印太地區地緣政治情勢、我國民主人權價值、台法經貿及半導體合作等議題交換意見。訪團另將赴宜蘭及台南參訪我國重要經濟文化建設，深入瞭解台灣民主社會的活力與脈動。

更新時間 : 2023-04-24 15:59 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女交疊死亡　男嫌依毒品、遺棄致死罪送辦
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女交疊死亡　男嫌依毒品、遺棄致死罪送辦
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂