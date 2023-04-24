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台灣民主同盟！公督盟募集資源　推動國會更新與地方議會透明

公督盟：這次募款預計目標為400萬元，他們將持續努力，也請各界繼續支持，慷慨捐款，支持公民監督力量的發展。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/24 09:35
圖片由左至右：公督盟常務理事吳鯤魯、公督盟榮譽顧問蕭新煌、公督盟理事長曾建元、立法院長游錫堃、前中研院院長李遠哲、公督盟創會理事長顧忠華、...

圖片由左至右：公督盟常務理事吳鯤魯、公督盟榮譽顧問蕭新煌、公督盟理事長曾建元、立法院長游錫堃、前中研院院長李遠哲、公督盟創會理事長顧忠華、...

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）公民監督國會聯盟成立16年以來，積極推動各項國會改革，讓立法院公開透明，昨(23)日在台北席開26桌舉辦「民主同盟、國會更新」感恩餐會，現場並舉辦義賣活動，以及三項專案募款，並邀請前中研院院長李遠哲，以及公督盟歷任理事長等人，擔任拍賣官。

公督盟理事長曾建元表示，今年餐會主題為「民主同盟、國會更新，因為這兩、三年，烏俄戰爭等的國際局勢變化，間接導致兩岸關係緊張，不過，台灣的民主和人權，持續向前進展，尤其這幾年，台灣的民主排名仍是名列前茅，因為他們堅持民主及人權，台灣人都十分珍惜得來不易的成果，即使大敵大當，民主仍是團結國人最好的武器。

曾建元強調，今年有很多民主友好國家的國會成員，來台訪問，公督盟也主辦國際研討會，讓國際友人來台分享，由於公督盟是社團法人，需要社會各界一起注入力量，戰戰兢兢，一起督盟國會的民主發展

公督盟創會理事長顧忠華指出，公督盟剛成立時，集思廣益，提出「文明、陽光、透明、公益、效能」五個目標，做為必須完成的任務。一路走來，公督盟除了舉辦國際研討會，分享台灣監督國會民主的寶貴經驗，並且持續國會的公正評鑑。

公督盟榮譽顧問蕭新煌則表示，公督盟16歲了，正值青春期，怎麼做，才不會有「少年維特的煩惱」，就是請各界持續支持。未來，公督盟除了朝地方化、區域化發展，協助地方議會的透明化外，也要走向國際化，和國際友人互動，交流國會監督的經驗，請各界繼續支持公督盟。

公督盟長期關注國會的健全發展，推出全台第一款國會議事攻防桌遊「中山南路一號-法案現場」，喚起大家關注立法院，同時導入高中公民與大學相關課程，培訓台灣NGO的倡議能力，並且推動國際交流，舉辦國際研討會與雙邊互動，以NGO外交的方式，將台灣的民主經驗帶向全世界，讓世界看見台灣。近年來，更積極推動地方議會透明與監督工作，結盟與促成各地議會監督組織成立。

公督盟昨(23)日舉辦感恩餐會席開26桌，現場並舉辦義賣活動，以及三項專案募款（2024政治消費者運動計畫、民主同盟計畫、公民評鑑立委質詢計畫）。同時頒發「國會外交貢獻獎」，肯定立法院長游錫堃任內，積極拓展台灣國會外交空間，立院積極組團參訪各國，也邀請美國、捷克、立陶宛等多國國會代表團來台交流，外交成果豐碩，值得肯定。公督盟支持立法院，盡速修法，成立國際事務處，傳承外交經驗，讓台灣成為國際上的重要角色。

台灣民主同盟！公督盟募集資源　推動國會更新與地方議會透明

照片左起：公督盟理事長曾建元、立法院長游錫堃。(照片由公督盟提供)

立法院長游錫堃指出，公督盟代表公民社會的力量，立法院在公督盟的監督下，近年來有很多的進步，公督盟對國會有很大的助力，因為公督盟做好監督國會，讓國會透明、改革開放，與國際交流，如果國會越透明、越健全，台灣社會將會更民主進步。

時代力量黨主席王婉諭表示，公督盟不間斷的監督國會，尤其對立法委員的質化和量化監督，深感肯定，公督盟做好監督國會，是促進國會的一股改革力量，立委同仁也認為，能夠獲得公督盟的「優秀立委」評鑑，一項重要的肯定。

民眾黨立委陳婉惠則表示，她過去參與公民團體「自律聯盟」，知悉公督盟在國會監督上，十分認真；加入民眾黨後，民眾黨規範如果黨籍立委，被公督盟評為待觀察立委，就必須讓出立委席位，可見這項評鑑的重要性，也請各界持續支持公督盟。

台灣民主同盟！公督盟募集資源　推動國會更新與地方議會透明

前中研院院長李遠哲(左)擔任拍賣官。(照片由公督盟提供)

由於公督盟籌辦三項專案募款方案，包括「2024政治消費者運動計畫」、「民主同盟計畫」、「公民評鑑立委質詢計畫」，分別就監督立委問政、連結國際民主社群、公民教育深化民主三方面：

「2024政治消費者運動計畫」：第十一屆立法委員選舉，明年即將到來，人民又得忍受各政黨帶風向、互相抹黑的偏頗宣傳轟炸，如果不幸選出不適任的立委，進步停滯又再4年，不僅浪費國家資源，更是犧牲了廣大人民的福祉。為了讓公民能獲得全面的資訊，公督盟將出版「監督國會」專刊，以及系列懶人包，一次收錄113位立委們4年的表現，提供公民了解各別立委的服務情況。

「民主同盟計畫」：近年來，中美於國際上的角力，日趨白熱化，烏俄戰爭已綿延超過一年，台灣於強權間求生，應積極拓展與國際間的連結，公督盟作為「亞洲自由選舉網絡」(ANFREL)唯一的會員團體，積極參與國際事務交流，舉辦論壇，與17國、共26個會員團體，共同分享跨國監督國會的經驗。

台灣非政府組織的活躍，以及民主體制的成熟，讓我們從民主輸入國，成為民主輸出國；公民組織間的深化串聯，是台灣站穩國際局勢的重要基石。

「公民評鑑立委質詢計畫」：資訊爆炸時代，媒體識讀能力更顯重要，立法院每會期至少1000筆的質詢影片，公開上網，公督盟花費大量人力與資源，建置新公民評鑑網站與立法院議事轉播網際網路多媒體隨選視訊(ivod)系統串聯。公督盟至少需要1000位志工的協助，在15分鐘內，監督立委於委員會中的質詢表現，分數也會納入定期評鑑中20%的占比。公督盟邀請民眾，一起註冊成為國會監督者。

公督盟表示，過去幾年，因為疫情影響，公督盟的運作經費，十分拮据，目前經費僅剩20萬，處在終止運作的邊緣，這次募款預計目標為400萬元，他們將持續努力，也請各界繼續支持，慷慨捐款，支持公民監督力量的發展。
公督盟
民主同盟
國會更新

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