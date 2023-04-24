瓜地馬拉總統賈麥岱率團訪問台灣 總統蔡英文將贈勳

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）應我國之邀，友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）今（24）日率團來台進行國是訪問，外交部長吳釗燮前往接機，總統蔡英文將以軍禮歡迎。

根據中央社，訪團搭乘華航CI23班機，凌晨5時24分左右抵達，吳釗燮熱情擁抱賈麥岱。

外交部指出，日前蔡英文「民主夥伴共榮之旅」訪問瓜國期間，受到賈麥岱熱忱接待，為對賈麥岱首次以總統身分率團來訪表達禮遇與重視，蔡總統將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳。

24日至27日訪台期間，賈麥岱將接受副總統賴清德及吳釗燮款宴、拜會立法院長游錫堃並發表演說、接見瓜國留學生、赴台中參訪華德動能科技公司，並出席「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動。

瓜地馬拉訪團成員包括國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等官員。