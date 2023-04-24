Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

瓜地馬拉總統賈麥岱率團訪問台灣 總統蔡英文將贈勳

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/24 08:52
2023年4月24日，瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（右3）24日至27日率團來台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（右2）前往接機。

2023年4月24日，瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（右3）24日至27日率團來台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（右2）前往接機。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）應我國之邀，友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）今（24）日率團來台進行國是訪問，外交部長吳釗燮前往接機，總統蔡英文將以軍禮歡迎。

根據中央社，訪團搭乘華航CI23班機，凌晨5時24分左右抵達，吳釗燮熱情擁抱賈麥岱。

外交部指出，日前蔡英文「民主夥伴共榮之旅」訪問瓜國期間，受到賈麥岱熱忱接待，為對賈麥岱首次以總統身分率團來訪表達禮遇與重視，蔡總統將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並贈勳。

24日至27日訪台期間，賈麥岱將接受副總統賴清德及吳釗燮款宴、拜會立法院長游錫堃並發表演說、接見瓜國留學生、赴台中參訪華德動能科技公司，並出席「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕活動。

瓜地馬拉訪團成員包括國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等官員。
台灣
瓜地馬拉
總統
賈麥岱
瓜國
國宴
贈勳

相關新聞

台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存
台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存
2023/04/23 17:14
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
2023/04/22 20:45
出版人富察疑遭秘密拘捕 台灣海內外人士連署促中國放人
出版人富察疑遭秘密拘捕 台灣海內外人士連署促中國放人
2023/04/22 19:11
422世界地球日 台灣成立「氣候變遷署」籌備處 陳建仁：推動淨零轉型
422世界地球日 台灣成立「氣候變遷署」籌備處 陳建仁：推動淨零轉型
2023/04/22 13:42
重磅回歸！2023「來去總統府住一晚」啟動 邀世界走進台灣
重磅回歸！2023「來去總統府住一晚」啟動 邀世界走進台灣
2023/04/21 16:30

更新時間 : 2023-04-24 15:58 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女交疊死亡　男嫌依毒品、遺棄致死罪送辦
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女交疊死亡　男嫌依毒品、遺棄致死罪送辦
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
澳洲重大車禍 3名打工度假台灣人喪生 肇事者坦承吸大麻
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂