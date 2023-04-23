(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 八旗文化總編輯富察3月赴中國探親後失聯事件，連日來受到各界關注，八旗文化今天(4月23日)發表聲明，感謝各界聲援及關心，並籲請各界給予家屬空間處理此事。

讀書共和國出版集團八旗文化總編輯富察3月赴中國探親後失聯，疑在上海被捕，事件令人聯想到2015年香港銅鑼灣書店事件，當時書店5人突然失聯，書店負責人李波更疑在港被帶返大陸，事件震驚國際。

海內外各界人士昨(22日) 聯合發表中英文聲明，聲援前往中國遭監控而失去自由的八旗文化總編輯李延賀（筆名富察），並呼籲中國當局立即釋放富察，讓他早日與家人團聚，回到他熱愛的出版工作。

4月20日富察驚傳今年3月去中國探親後，便與外界失去聯系。美籍中國流亡作家貝嶺同日在其臉書披露，據他透過上海文化界人士了解，富察遭上海公安秘密拘捕，事情已發生逾一個月，但家人一直沒有張揚。

貝嶺接受德國之聲中文網DW訪問時表示：

「我是18日得知他失聯的消息，知道後我非常震驚。我是從台灣之外的管道獲得這個消息，並非從富察家屬那邊得知。 對我來說，因過往所有公共人物遇到困難時，第一時間必須做的事是對外呼籲，所以我第一時間讓人們知道富察被捕的事。依據我過去的經歷，任何真相不該被遮蔽。」

不過，貝嶺20日稍晚將原先社媒上的貼文刪除，並另發文表示收到富察家人與出版社的轉告，希望他撤下臉書貼文。他寫道：「他的家人認為，在他仍有著某種安全的情形下，先低調，尋求一切私下的努力，讓他能夠自由丶返回台灣。家人丶他所隸屬的出版社方的這一願望和私下的努力，我理解也感動。」

八旗文化4/23發表的聲明全文如下：

各位支持八旗的好朋友們，大家好：​

幾天以來關於總編輯富察事件的相關報導，我們收到了許多來自讀者與通路好友們的相關詢問，理解各位的擔憂，我們由衷的感謝大家的關心。​

4/20日，陸委會已經回應事件的相關狀況：「一切狀況與相關細節，充份尊重家屬意見與想法，因此不便公開。」因此，我們懇請各位給予尊重與空間讓家人去處理相關。而我們也懇請各位體諒，請同步留給八旗的工作夥伴多一點空間，對於此事，我們全體同家屬立場，八旗也不會再有更多的回應。若有其他衍生言論，一切皆不代表總編輯家屬與八旗立場。

​而關於外部有多數的社群與個人的相關發言，皆因富察平時待人慷慨，因此有各方好友善意發言，我們非常感動大家對總編輯的支持與愛護，因此，除了感謝大家的善意關懷，也希望對於並未證實過與個人書寫的相關消息、事件推測，無需做過多的解讀、揣想或者傳送、轉發，我們認為，這樣才是對此事件、對於總編輯及其家人、對於八旗，都是最好的協助。

​未來，我們將秉持著傳播知識的立場，正常維持出版的相關計畫持續出版好書，這點請大家放心並繼續支持我們。​

相信，待人寬容而充滿出版熱情的富察，一定能很快的再繼續與大家分享他對於知識的熱情，並且也會在各個講座場合，再次聽到他熱切的與大家談論知識以及爽朗的笑聲。​

我們等待富察平安歸來。​

八旗再次感謝大家的支持與關心，

我們知道還有很多的低調並且暗中支持我們的朋友們，

我們知道，你們都在。

非常感謝。

八旗文化

全體工作同仁

2023/04/23

台灣八旗文化發聲明: 感謝各界聲援富察 呼籲尊重家屬