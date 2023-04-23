Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

《陰兒房》回來了！預告曝光原班人馬回歸　台灣7月7日鬼門開驚悚上映

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/23 16:56
劇照。（圖／索尼影業）

劇照。（圖／索尼影業）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《陰兒房》回來了！超驚悚預告曝光！

製作團隊溫子仁與Blumhouse再度攜手合作，這次最終章中找回第一集遭到惡靈糾纏的原班卡司再續前緣，13年前飾演小兒子達頓的演員泰辛普金斯，也與溫子仁御用男星派翠克威爾森，和女主角蘿絲拜恩一同回歸《陰兒房：鬼門陰深處》。

歲月的痕跡不只在演員臉上留下印記，陰深處的惡夢仍舊在多年後籠罩著蘭伯特一家，這次電影將回到「陰兒房宇宙」的主線故事，延續第二集《陰兒房第2章：陰魂守舍》中看似圓滿的結局，已經長大進入大學就讀的達頓，決定與父親喬許聯手面對家族的黑暗過去，回到陰深處與惡魔正面對決，終結這場陰魂不散的詛咒。

自從以恐怖片《奪魂鋸》一鳴驚人以來，華裔導演溫子仁2010年所執導的《陰兒房》，更是奠定了他在好萊塢恐怖大師的地位，男主角派翠克威爾森演藝之路也因此受到矚目，加上之後演出《厲陰宅》系列中的捉鬼夫婦華倫先生，成為粉絲口中名符其實的「鬼王」。溫式風格恐怖片注重高概念故事，並且運用場景美術與運鏡製造「看不見」的視覺壓力及令人坐立難安的焦慮感。

預告於今（22）日曝光，進入藝術學院就讀的達頓，在素描的時候想起過往被壓抑的記憶，不斷出現的異象讓他決定與父親一同回到陰深處解開家族秘密，經典元素也再次出現在預告片中，包括令人毛骨悚然的主題曲，以及片尾現身的紅臉惡魔，究竟這位大魔王的真實身分是甚麼，就等7月7日大銀幕紅色鬼門開。

電影將於7月7日0:00起正式上映，一起來看預告！
陰兒房

更新時間 : 2023-04-23 19:49 GMT+08:00

最受歡迎

快訊！台灣當代雕刻家朱銘逝世　陳屍家中家屬拒絕送醫
快訊！台灣當代雕刻家朱銘逝世　陳屍家中家屬拒絕送醫
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
適逢422世界地球日！台北植物園辦理強勢外來種魚類控制工作坊 捕獲體長超過一公尺長吻雀鱔
適逢422世界地球日！台北植物園辦理強勢外來種魚類控制工作坊 捕獲體長超過一公尺長吻雀鱔
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
台南明德外役監又有受刑人逃脫 ！台灣吹哨者保護協會批：蔡清祥難辭其咎 籲儘速完成修法
台南明德外役監又有受刑人逃脫 ！台灣吹哨者保護協會批：蔡清祥難辭其咎 籲儘速完成修法
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂
台北南港漢來飯店10月開幕•海港餐廳敦化店將轉戰大巨蛋　缺工仍是隱憂
【更新】新北市五股觀音坑溪橋斷裂•3工人受傷送醫　水利局：將邀技師公會鑑定　
【更新】新北市五股觀音坑溪橋斷裂•3工人受傷送醫　水利局：將邀技師公會鑑定　
台灣總統蔡英文5日會麥卡錫 40年來最高規格 外交部：中國批評益發荒誕無稽「不值一駁」
台灣總統蔡英文5日會麥卡錫 40年來最高規格 外交部：中國批評益發荒誕無稽「不值一駁」