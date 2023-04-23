《陰兒房》回來了！預告曝光原班人馬回歸　台灣7月7日鬼門開驚悚上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《陰兒房》回來了！超驚悚預告曝光！

製作團隊溫子仁與Blumhouse再度攜手合作，這次最終章中找回第一集遭到惡靈糾纏的原班卡司再續前緣，13 年前飾演小兒子達頓的演員泰辛普金斯， 也與溫子仁御用男星派翠克威爾森，和女主角蘿絲拜恩一同回歸《 陰兒房：鬼門陰深處》。

歲月的痕跡不只在演員臉上留下印記， 陰深處的惡夢仍舊在多年後籠罩著蘭伯特一家，這次電影將回到「 陰兒房宇宙」的主線故事，延續第二集《陰兒房第2章：陰魂守舍》 中看似圓滿的結局，已經長大進入大學就讀的達頓， 決定與父親喬許聯手面對家族的黑暗過去， 回到陰深處與惡魔正面對決，終結這場陰魂不散的詛咒。

自從以恐怖片《奪魂鋸》一鳴驚人以來，華裔導演溫子仁2010年 所執導的《陰兒房》，更是奠定了他在好萊塢恐怖大師的地位， 男主角派翠克威爾森演藝之路也因此受到矚目，加上之後演出《 厲陰宅》系列中的捉鬼夫婦華倫先生，成為粉絲口中名符其實的「 鬼王」。溫式風格恐怖片注重高概念故事， 並且運用場景美術與運鏡製造「看不見」的視覺壓力及令人坐立難安的焦慮感。

預告於今（22）日曝光，進入藝術學院就讀的達頓， 在素描的時候想起過往被壓抑的記憶， 不斷出現的異象讓他決定與父親一同回到陰深處解開家族秘密，經典元素也再次出現在預告片中，包括令人毛骨悚然的主題曲，以及片尾現身的紅臉惡魔， 究竟這位大魔王的真實身分是甚麼，就等7月7日大銀幕紅色鬼門開。

電影將於7月7日0:00 起正式上映，一起來看預告！