南台灣人氣地標：成大老榕樹屆滿百年　默默守護校園學子　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）位於成功大學光復校區的榕園，除了是成大師生、校友熟悉的校園一景，也是許多台南人心目中的地標之一，大家印象最深刻的老榕樹，是1923年由日本裕仁皇太子所種，如今屆滿百年。

位於成功大學光復校區的榕園除了是成大師生、校友熟悉的校園景觀，也是許多台南人心目中的地標之一。中央社

走進成功大學光復校區小東路校門後，右手邊一大片青翠草地，旁邊種有兩排大小不一的榕樹群，而草地中間樹傘如香菇頭的老榕最引人注目，這裡就是與許多台南人日常生活緊密連結的成大榕園，不少市民會前往休憩、運動，也是新人拍婚紗、各校學生舉辦聯誼活動的好地點，人氣旺盛。

榕園中最大的老榕曾在1994年生病，後來獲得國泰人壽捐助新台幣100萬元，透過「本金孳息」方式進行維護，而原本為成大十景之一的「榕園數雲」，也逐漸變成台南觀光旅遊知名景點。

依成大博物館副研究員蔡侑樺整理的文獻資料，榕園所在的成大光復校區位於清代台灣府城東北側，曾有米市街穿過。日治時期成為日軍台灣步兵第二聯隊營區，戰後成為國軍光復營區，直到1966年成為成功大學校區之一。

文獻中指出，日軍於1902年在現今光復校區興建兵舍，現存3棟古蹟「原日軍台灣步兵第二聯隊營舍」落成於1912年。1923年4月21日，日本裕仁皇太子（後來的昭和天皇）前往慰勞駐防官兵，閱兵後種下1棵榕樹，是榕園最早種下的榕樹，也就是現在最大的老榕樹。

文獻中指出，在老榕西側20及40公尺處，分別在19 25、1926年由雍仁親王（大正天皇的二皇子）、宣仁親王（大正天皇三皇子）各種榕樹1棵，但從歷年照片比對，推測那兩棵樹俱已不存，現今位於老榕東側的榕樹，應是日治後期生長出來的榕樹。

中央社報導，成功大學提供資料指出，位於榕園東南角的1棵榕樹於2015年遭颱風蘇迪勒的風雨重創，引來不少社會關注，當年校慶就獲校友慷慨解囊，募得500萬元護樹基金，校方更在2019年為校園內近400株老樹進行列管養護，盼讓老樹永保長青。

成大指出，老榕樹多年來默默地屹立在成大校園，守護著一屆又一屆的成大教職員生，各科系迎新、拍畢業照幾乎都安排榕園行程，早已成為成大校友與學子的珍貴回憶。

成大樹網站：https://nckutree.ncku.edu.tw/nckuTree/