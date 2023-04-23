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股東會前夕突打破減碳承諾？ 挪威主權基金拒要求英國BP減少碳排放

英國石油公司BP曾承諾在本世紀結束前減碳達35%至40%，然而，近期能源價格飆升，收益翻倍的BP在2月宣布擴大鑽探、產油相關業務，還將減碳目標，下修至20%至30%，激怒大批環保人士與團體。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/23 19:15
圖為英國BP公司位於倫敦的一處加油站 (美聯社)

圖為英國BP公司位於倫敦的一處加油站 (美聯社)

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 身為北歐國家，挪威大部分的時候在氣候變遷議題上走在其他國家前面。然而，負責操作挪威主權財富基金的挪威央行投資管理公司（NBIM）卻在昨（22）日表示，將在股東會上對要求英國石油公司BP採取更嚴格溫室氣體管制的議案投下反對票，且並未明確說明原因。

提出該議案的是綠色股東組織「跟隨」（Follow This）。該組織由大量在乎永續與綠色發展的不同公司大小股東所構成，並長期針對溫室氣體排放量大的油氣、石化公司提出議案，像是殼牌公司（Shell）等，這次他們選擇在本（4）月23日BP股東會議前提交議案，並要求同為BP股東的NBIM支持該案，呼籲BP嚴格遵守《巴黎協議》的氣候目標。

事實上，BP曾承諾在本世紀結束前減碳達35%至40%，然而，由於新冠肺炎疫情與俄烏戰爭的爆發讓能源價格飆升，嘗到收益翻倍甜頭的BP在2月宣布，為了滿足市場對油氣日益高漲的需求，不只反而擴大鑽探、產油相關業務，還更動了減碳目標，將其下修至20%至30%，此舉激怒了大量環保主義者與團體。

「跟隨」與其他6間大型國際投資公司共同提出，BP應嚴格遵守《巴黎協議》氣候目標，在2030年前大量削減絕對碳排放，尤其是將其對外售出燃油的碳排放計算在內的範疇3碳排放（Scope 3 emission），同樣在年度股東會前收到類似議案的還有雪佛龍（Chevron）、艾克森美孚（Chevron）跟殼牌。

議案隨後激起股東激辯。國際投資代理機構（ISS）和Glass Lewis以該議案「有違董事會之前做出的策略決定」及「未能理解範疇3碳排放管理與計算之複雜度和不確定性」為由，建議BP股東投下反對票；不過管理逾3500億英鎊資金的英國「地方政府退休金論壇」（LAPFF）則呼籲股東支持，同時反對公司今年的策略。

諷刺的是，去（2022）年9月NBIM才表示會積極與其投資的公司協商，要求須符合《巴黎協議》減碳目標，並於2050年前達成淨零碳排。握有2.73% BP股份，持有價值高達28億美元的NBIM選擇不作為，遭「跟隨」組織批評為「未通過首輪氣候承諾測試」。

對此NMIB表示，過去公司確實有支持環團提出與ESG相關議案的紀錄，不過他們每次都會進行嚴謹的評估，並不是每次都會同意。
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更新時間 : 2023-04-23 19:49 GMT+08:00

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