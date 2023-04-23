更新時間: 2023-04-23 17:18

首次發稿: 2023-04-23 16:00

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏辭世，享耆壽97歲。副總統賴清德（圖）23日下午到台北福華國際文教會館卓越堂，出席辜寬敏追思紀念會致詞。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德今天（23日) 出席「逆風蒼鷹辜寬敏紀念會」時援引辜寬敏「兄弟之邦」觀點指出，他相信太平洋很大，可以容納美國與中國競爭，台灣海峽也很寬，可以容納台灣和中國在這裡生存發展。

辜寬敏長子辜朝明以英語致詞時說，父親辜寬敏深信，正如美國與英國人民之間，台灣人民與中國人民應建立更密切關係；父親想做的是告訴中國領導人，要拉近台灣人與中國人的距離有更好的辦法，「兄弟之邦」可以提供一個基礎。

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。台灣制憲基金會今天下午舉行「逆風蒼鷹辜寬敏紀念會」，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃與總統府秘書長林佳龍等人出席。

賴副總統以台語致詞表示，他懷抱不捨心情參加追思會，感謝辜寬敏一生為台灣犧牲奉獻，走完屬於自己的花道離開；辜寬敏一生有很明確的打拚目標，為台灣而存在，其他都是次要。

賴副總統說，辜寬敏不只是為台灣民主自由犧牲奉獻，更點出「兄弟之邦」是兩岸相處之道、兩岸應該走的方向，為此辜寬敏做過很多努力，希望此理想可在兩岸開花結果造福兩岸。

賴副總統指出，他相信，太平洋很大，可以容納美國與中國競爭，台海也很寬，可以容納台灣和中國在這裡生存發展。

賴清德並引述「聖經：提摩太後書」說，「那美好的仗，已經打過了；該跑的路程，已經跑盡了；當守的信仰，已經持守了」，這就是辜寬敏一生寫照。

辜朝明在追思會致詞說，父親辜寬敏最放不下的是台灣與中國未來的關係，父親常說，若台灣與中國之間不能建立正常關係，台灣不可能成為正常國家(以下影片22:59處) ；父親也曾說倡議台灣獨立，相對並不困難，真正困難的是如何建立一個架構，讓兩邊人民可以和平共存共好。

辜朝明表示，父親辜寬敏深信，正如美國與英國人民之間，台灣人民與中國人民也應該建立更密切關係，而這種關係因有些條件尚未備齊、現在並未發生；父親想做的是告訴中國領導人，要拉近台灣人與中國人的距離，有更好的辦法，而父親辜寬敏相信「兄弟之邦」(影片24:24) 可以提供一個基礎。

辜朝明說，父親辜寬敏非常認真想要到中國，在住院前，經常一個月打一次電話給人在東京的他，討論如何將想法傳遞給中國領導階層；雖然父親沒有機會親身說明，但「我們還在、仍可以努力建立一個新架構，確保區域和平繁榮」，看到大家繼續為台灣努力，父親在天上一定會非常欣慰。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會 長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存

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蔡總統出席台灣制憲基金會董事長：辜寬敏追思紀念會 頒贈褒揚令給家屬

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天（23日) 出席辜寬敏追思紀念會時表示，辜寬敏用一生壯大台灣民主力量，終其一生為台灣奮鬥；大家會以台灣為念，將他的理念傳承下去，守護民主化果實，讓台灣成為更強韌、更好的國家。

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日過世，享耆壽97歲。

蔡總統今天出席辜寬敏追思紀念會，頒贈辜寬敏褒揚令給辜寬敏的夫人辜王美琇(上圖與下圖) 。副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍、行政院長陳建仁、副行政院長鄭文燦等人都到場。

圖/中央社

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏辭世，總統蔡英文（後左）、副總統賴清德（後右）23日下午在台北出席「逆風蒼鷹 辜寬敏」追思紀念會，蔡總統致詞後與家屬握手表達慰問。中央社

蔡總統致詞時指出，辜寬敏是陪伴大家在民主道路上努力打拚的重要前輩，她代表政府頒發褒揚令，感謝他對台灣的貢獻。

蔡總統指出，辜寬敏用一生壯大台灣民主力量，這股力量讓台灣開出民主化的果實，讓世世代代台灣人能生活在民主的環境中，辜寬敏終其一生為台灣奮鬥。

她說，辜寬敏創建的「新台灣國策智庫」、「新台灣和平基金會」、以及「台灣制憲基金會」，不僅培育政務人才，也提出許多政策建言，引領著台灣向前走。

中央社引述蔡總統表示，辜寬敏走完人生最後的花道，留下對台灣的摯情熱愛。他為這片土地奉獻與付出的精神，永遠激勵著大家要繼續為台灣的民主與自由而努力。大家會以台灣為念，將辜寬敏的理念傳承下去，守護民主化的果實，讓台灣成為更強韌、更好的國家。

蔡總統出席台灣制憲基金會董事長：辜寬敏追思紀念會 頒贈褒揚令給家屬

辜寬敏爭議言行: 曾說「穿裙子的不適合當三軍統帥」 密會蔣經國面諫反攻大陸不可行