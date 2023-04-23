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台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存

➤辜寬敏長子辜朝明在追思會致詞說，父親辜寬敏最放不下的是台灣與中國未來的關係; 父親想做的是告訴中國領導人，要拉近台灣人與中國人的距離有更好的辦法，「兄弟之邦」可以提供一個基礎。➤賴副總統說，辜寬敏不只是為台灣民主自由犧牲奉獻，更點出「兄弟之邦」是兩岸相處之道、兩岸應該走的方向，為此辜寬敏做過很多努力。➤總統蔡英文今天（23日) 出席辜寬敏追思紀念會時表示，辜寬敏用一生壯大台灣民主力量，終其一生為台灣奮鬥；大家會以台灣為念，將他的理念傳承下去，守護民主化果實。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/23 17:14
台灣制憲基金會4月23日下午在台北福華國際文教會館卓越堂舉行「逆風蒼鷹 辜寬敏」追思紀念會，總統蔡英文（右）出席頒發褒揚令。中央社

台灣制憲基金會4月23日下午在台北福華國際文教會館卓越堂舉行「逆風蒼鷹 辜寬敏」追思紀念會，總統蔡英文（右）出席頒發褒揚令。中央社

更新時間: 2023-04-23 17:18

首次發稿: 2023-04-23 16:00

台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏辭世，享耆壽97歲。副總統賴清德（圖）23日下午到台北福華國際文教會館卓越堂，出席辜寬敏追思紀念會致詞。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德今天（23日) 出席「逆風蒼鷹辜寬敏紀念會」時援引辜寬敏「兄弟之邦」觀點指出，他相信太平洋很大，可以容納美國與中國競爭，台灣海峽也很寬，可以容納台灣和中國在這裡生存發展。

辜寬敏長子辜朝明以英語致詞時說，父親辜寬敏深信，正如美國與英國人民之間，台灣人民與中國人民應建立更密切關係；父親想做的是告訴中國領導人，要拉近台灣人與中國人的距離有更好的辦法，「兄弟之邦」可以提供一個基礎。

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。台灣制憲基金會今天下午舉行「逆風蒼鷹辜寬敏紀念會」，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃與總統府秘書長林佳龍等人出席。

賴副總統以台語致詞表示，他懷抱不捨心情參加追思會，感謝辜寬敏一生為台灣犧牲奉獻，走完屬於自己的花道離開；辜寬敏一生有很明確的打拚目標，為台灣而存在，其他都是次要。

賴副總統說，辜寬敏不只是為台灣民主自由犧牲奉獻，更點出「兄弟之邦」是兩岸相處之道、兩岸應該走的方向，為此辜寬敏做過很多努力，希望此理想可在兩岸開花結果造福兩岸。

賴副總統指出，他相信，太平洋很大，可以容納美國與中國競爭，台海也很寬，可以容納台灣和中國在這裡生存發展。

賴清德並引述「聖經：提摩太後書」說，「那美好的仗，已經打過了；該跑的路程，已經跑盡了；當守的信仰，已經持守了」，這就是辜寬敏一生寫照。

辜朝明在追思會致詞說父親辜寬敏最放不下的是台灣與中國未來的關係，父親常說，若台灣與中國之間不能建立正常關係，台灣不可能成為正常國家(以下影片22:59處) ；父親也曾說倡議台灣獨立，相對並不困難，真正困難的是如何建立一個架構，讓兩邊人民可以和平共存共好。

辜朝明表示，父親辜寬敏深信，正如美國與英國人民之間，台灣人民與中國人民也應該建立更密切關係，而這種關係因有些條件尚未備齊、現在並未發生；父親想做的是告訴中國領導人，要拉近台灣人與中國人的距離，有更好的辦法，而父親辜寬敏相信「兄弟之邦」(影片24:24) 可以提供一個基礎。

辜朝明說，父親辜寬敏非常認真想要到中國，在住院前，經常一個月打一次電話給人在東京的他，討論如何將想法傳遞給中國領導階層；雖然父親沒有機會親身說明，但「我們還在、仍可以努力建立一個新架構，確保區域和平繁榮」，看到大家繼續為台灣努力，父親在天上一定會非常欣慰。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存

首次發稿: 2023-04-23 16:00

蔡總統出席台灣制憲基金會董事長：辜寬敏追思紀念會　頒贈褒揚令給家屬

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天（23日) 出席辜寬敏追思紀念會時表示，辜寬敏用一生壯大台灣民主力量，終其一生為台灣奮鬥；大家會以台灣為念，將他的理念傳承下去，守護民主化果實，讓台灣成為更強韌、更好的國家。

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日過世，享耆壽97歲

蔡總統今天出席辜寬敏追思紀念會，頒贈辜寬敏褒揚令給辜寬敏的夫人辜王美琇(上圖與下圖) 。副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍、行政院長陳建仁、副行政院長鄭文燦等人都到場。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存

圖/中央社

台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏辭世，總統蔡英文（後左）、副總統賴清德（後右）23日下午在台北出席「逆風蒼鷹 辜寬敏」追思紀念會，蔡總統致詞後與家屬握手表達慰問。中央社

蔡總統致詞時指出，辜寬敏是陪伴大家在民主道路上努力打拚的重要前輩，她代表政府頒發褒揚令，感謝他對台灣的貢獻。

蔡總統指出，辜寬敏用一生壯大台灣民主力量，這股力量讓台灣開出民主化的果實，讓世世代代台灣人能生活在民主的環境中，辜寬敏終其一生為台灣奮鬥。

她說，辜寬敏創建的「新台灣國策智庫」、「新台灣和平基金會」、以及「台灣制憲基金會」，不僅培育政務人才，也提出許多政策建言，引領著台灣向前走。

中央社引述蔡總統表示，辜寬敏走完人生最後的花道，留下對台灣的摯情熱愛。他為這片土地奉獻與付出的精神，永遠激勵著大家要繼續為台灣的民主與自由而努力。大家會以台灣為念，將辜寬敏的理念傳承下去，守護民主化的果實，讓台灣成為更強韌、更好的國家。

蔡總統出席台灣制憲基金會董事長：辜寬敏追思紀念會　頒贈褒揚令給家屬

辜寬敏爭議言行: 曾說「穿裙子的不適合當三軍統帥」 密會蔣經國面諫反攻大陸不可行
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