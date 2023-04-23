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北台8縣市簽署「合作議題宣言」　侯友宜：北台好、台灣共好

➤青年創議市集共有來自全台的13組青年發表北台政策提案創意提案。與會縣市首長都對這些提案表示肯定。➤8縣市首長也共同簽署「合作議題宣言」，願意共推今年度包括「路邊停車費共同繳費平台」等7大亮點提案。➤8縣市除新竹市長高虹安及苗栗縣長鍾東錦派副手出席，其餘6縣市長都親自出席。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/23 15:08
左起依序為苗栗縣副縣長鄧桂菊（左1））、新竹市副市長蔡麗清（左2）、新竹縣長楊文科（左3）、桃園市長張善政（左4）; 右起依序為宜蘭縣長林...

左起依序為苗栗縣副縣長鄧桂菊（左1））、新竹市副市長蔡麗清（左2）、新竹縣長楊文科（左3）、桃園市長張善政（左4）; 右起依序為宜蘭縣長林...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）北台8縣市除新竹市及苗栗縣外，其他6縣市長都出席「青年創議市集」活動並共同簽署「合作議題宣言」，共推7大亮點提案。新北市長侯友宜表示，希望讓北台好，台灣共好。

北台8縣市「北台區域發展推動委員會」今天（23日) 在新北市客家文化園區舉辦「青年創議市集—北台政策提案競賽入圍發表會暨合作議題宣言」活動。侯友宜及台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長張善政及新竹縣長楊文科等人都出席，新竹市及苗栗縣分別由副市長蔡麗清、副縣長鄧桂菊代表出席。

青年創議市集共有來自全台的13組青年發表北台政策提案創意提案。與會縣市首長都對這些提案表示肯定。

蔣萬安表示，入圍團隊每個議題都讓他驚豔，也歡迎青年朋友有任何提案都能提供給他；張善政表示，桃園願當白老鼠來了解及樂見更多年輕人的創意提案；謝國樑也表示，基隆市願就青年提案來深入討論推行。

此外，8縣市首長也共同簽署「合作議題宣言」，願意共推今年度7大亮點提案，分別為「路邊停車費共同繳費平台」、「跨縣市合作推動整合停車剩餘車位即時資料」、「跨縣市幸福保衛站」、「北台8縣市遊程伴手禮配送服務」、「跨區通報支援」、「特色產業招商合作」、「北台跨流域污染治理合作計畫」。

媒體聯訪時，侯友宜代表受訪表示，8縣市合作平台是千萬人口治理共好的重要會議，主題是讓年輕朋友創意市集共創新未來，讓青年議題能在政府部門及企業落實，讓年輕人勇於創新敢於創業，讓年輕人開創國際視野及落實個人的夢，各縣市讓青年立足放眼國際。

被問到是否會對接受國民黨徵召參選總統有更明顯的表態，他表示，這輩子從公務體系開始奉獻中華民國守護台灣安全，希望讓國家更好，這是他的職志及初心，會保持這態度努力奉獻，義無反顧，愛國家、愛人民。

媒體詢及對楊文科和郭台銘見面一事，侯友宜表示，他和楊文科是多年老朋友，認真務實做事，縣市合作會共好。

至於對新竹市長高虹安及苗栗縣長鍾東錦未出席的意見，侯友宜表示，都是工作上的夥伴，每個縣市在地理雖然不一樣，但都可以一起合作，最重要是縣市合作上有共同目標，一起共同跨域治理，讓北台灣更好。
8縣市
侯友宜
楊文科
郭台銘
高虹安
鍾東錦

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