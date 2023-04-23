BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)BLACKPINK登James Corden的熱門節目《Carpool Karaoke》，聊到過往當練習生的辛酸。

BLACKPINK上周結束Coachella音樂節演出後，近日登上英國主持人James Corden的熱門節目《Carpool Karaoke》，該單元邀請知名歌手在車內和James Corden一起唱自己主題曲，聊天或進行有趣表演環節深受歡迎，此次 Lisa、Rosé、Jisoo 和 Jennie在車內大唱《Pink Venom》、《DDU DU DDU DU》、《How You Like That》等代表作，讓粉絲大飽耳福。

成員也回憶起小時候參加訓練營時光，Rose在16歲從澳洲支身搬到南韓，Lisa則是14歲，讓人心疼小小年紀就要面對的壓力。Rose表示，當初剛根本不會說韓語，當時在澳洲的朋友問起他要去哪，她不知道該怎麼回答，但霸氣回應以後你就知道！「我會證明給你們看！」

Jenny提及，當初練習生時競爭十分激烈，每天都在比賽、錄影片等，忙到失去部分自己的人生，每天沒有時間多想，一心只想從中脫穎而出！

團員們也在車上分享，很喜歡Spice Girls及TLC音樂，並在車內演唱！此外也和主持人進行許多小遊戲，讓人看到超強女團可愛搞笑的一面。