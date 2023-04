AIT羅森柏格主席與孫曉雅處長逛台灣饒河街夜市　尋找3名同框年輕人

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)18日訪台,AIT昨(22日) 在臉書發文,羅森柏格與處長孫曉雅造訪饒河街夜市感受台灣夜生活時表示,她超愛胡椒餅、烤魷魚,以及食物的香味和充滿活力的氣氛。

逛夜市過程中三名活潑的年輕人也入鏡(上圖) ,AIT還特別發布尋人啟事,要送同框的三人紀念品。

根據中央社,羅森柏格3月20日接任AIT主席,4月18日至23日訪台,期間會見總統蔡英文、副總統賴清德,並拜會政府高層、相關部會官員以及台灣政黨領袖。

羅森柏格離台前特別在推特錄製一段短片,感謝台灣的溫暖與好客,她表示,對台灣民主、經濟、文化等各領域都印象深刻,已迫不及待希望能再次訪台。

Enjoyed my visit to Taiwan and looking forward to working on our shared priorities! Thanks for a memorable trip (the first of many as AIT Chair)! pic.twitter.com/mBsI6y5WRI