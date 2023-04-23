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AIT羅森柏格主席與孫曉雅處長逛台灣饒河街夜市　尋找3名同框年輕人

➤羅森柏格3月20日接任AIT主席，4月18日至23日訪台，期間會見總統蔡英文、副總統賴清德，並拜會政府高層、相關部會官員。➤羅森柏格與處長孫曉雅造訪饒河街夜市時表示，她超愛胡椒餅、烤魷魚，以及食物的香味和充滿活力的氣氛。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/23 13:44
孫曉雅（前左）與羅森柏格（前右）逛饒河街夜市過程中, 三名活潑的年輕人也入鏡(上圖左方) ，AIT特別發布尋人啟事(圖/AIT官方臉書)&...

孫曉雅（前左）與羅森柏格（前右）逛饒河街夜市過程中, 三名活潑的年輕人也入鏡(上圖左方) ，AIT特別發布尋人啟事(圖/AIT官方臉書)&...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日訪台，AIT昨(22日) 在臉書發文，羅森柏格與處長孫曉雅造訪饒河街夜市感受台灣夜生活時表示，她超愛胡椒餅、烤魷魚，以及食物的香味和充滿活力的氣氛。

逛夜市過程中三名活潑的年輕人也入鏡(上圖) ，AIT還特別發布尋人啟事，要送同框的三人紀念品。

根據中央社，羅森柏格3月20日接任AIT主席，4月18日至23日訪台，期間會見總統蔡英文、副總統賴清德，並拜會政府高層、相關部會官員以及台灣政黨領袖。

羅森柏格離台前特別在推特錄製一段短片，感謝台灣的溫暖與好客，她表示，對台灣民主、經濟、文化等各領域都印象深刻，已迫不及待希望能再次訪台。

AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨透過臉書表示，台灣以友善的人民、熱鬧的夜市和美味的食物而聞名，她帶著羅森柏格在饒河街夜市玩得很開心，「這是我最喜歡帶遊客去的地方之一」。

羅森柏格指出，感謝孫曉雅陪她在台北著名的饒河街夜市度過一個很有趣的夜晚，「我超愛胡椒餅、烤魷魚，食物的香味和充滿活力的氣氛」。

AIT臉書貼出數張逛夜市照片，其中一張孫曉雅與羅森柏格合照時、正好有3位年輕民眾開心入鏡；AIT也公開「尋人」(下圖) ，希望這3位朋友私訊AIT小編，將贈送紀念品。

AIT羅森柏格主席與孫曉雅處長逛饒河街夜市　尋找3名同框年輕人

AIT羅森柏格主席與孫曉雅處長逛台灣饒河街夜市　尋找3名同框年輕人
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