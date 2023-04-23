中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)中國駐法大使盧沙野（Lu Shaye）21日接受法國LCI電視節目專訪，主持人、瑞士記者羅契賓（Darius Rochebin）詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野表示，「不一定，取決我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。

綜合媒體報導，盧沙野表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。主持人問俄國邊界問題是否仍未解決時，盧沙野叫他「停止詭辯」。

盧沙野言論惹怒面臨俄羅斯侵略威脅的東歐國家，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞3個波羅的海國家外長都已向中國提出正式抗議，恐怕演變成中國的外交危機。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特發文表示，「如果還有人仍想知道為何波羅的海國家不相信中國能『調解烏克蘭和平』，這裡有位中國大使主張克里米亞是俄國的，而我們國家的國界沒有法源。」

盧沙野談話也法國輿論不滿，開放外交研究所（Institut Open Diplomacy）創辦人費里雍（Thomas Friang）今日也投書星期日報（JDD），呼籲法國外交部召見盧沙野，「提醒他我們主權國家是如何運作的，無論是基於道德或是策略考量」。

另外，主持人提及台灣議題表示「台灣命運由中國人決定」，後來談及前中國最高領導人毛澤東時更說「毛澤東曾屠殺數百萬人」，盧沙野更是直接嗆主持人「沒唸過書」。

針對節目中播放由中共解放軍製作、向台灣發射飛彈的動畫，主持人詢問「這不是令人震驚的侵略行為嗎？」盧沙野回答，中國才是被威脅的一方，且主權受到「台獨分裂勢力」、支持台獨的西方國家影響。

盧沙野更稱「決定台灣命運的是中國人民」，因為台灣一直以來就是中國領土不可分割的一部分，更說台灣回歸中國是「白紙黑字寫在在《開羅宣言》和《波茨坦宣言》」。