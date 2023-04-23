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〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/04/23 10:23
臺灣ETF (圖 / PIXABAY)

臺灣ETF (圖 / PIXABAY)

全球經濟環境動盪不安，台灣股市常受各種不確定性因素干擾，如何選擇優質標的，長期投資，並不容易。ETF一籃子股票投資術，對於小資族，或不想在股海翻滾的長期投資人，是相當不錯的投資工具，但是如何選擇ET F，規避風險，確保合理的利潤，又是一大挑戰。

目前台股共有40檔ETF，由國內證券投資信托事業，募集發行，可區分為國內成分證券ETF，以及國外成分ETF兩大類，要投資ETF之前，投資人要注意的風險，包括可能有市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險。

投資ETF應了解需負擔經理費及保管費兩項費用，都採取內扣方式，由於各類ETF追蹤標的都不相同，每年配息次數及時間，各有不同規定，投資人在選擇標的時，最好先了解清楚相關規定，避免誤判，未來才能精確掌握獲利情況，有效調控自己的財務狀況。

但是，面對市場那麼多檔ETF，各擅勝場，究竟應該如何選擇，確實也不容易，何妨參考股市龍頭台灣證券交易所，在全球經濟不景氣下，2022年為什麼還是能夠繳出不錯的獲利成績單，究竟是怎麼辦到的，值得了解。

2022年全球金融風暴，台股加權指數一度重挫4081點，跌幅22%，總市值衰退至21.3%，到44.3兆元，成交量也萎縮37.6%，日均成交值下滑到2421.7億元，遠低於2021年的3914億元，不少投資人受到影響，投資股市獲利大減，令人好奇的是，證交所獲利與市場成交量密切關聯，即使股市萎縮至此，證交所獲利依然維持相當水準，相當不易。

證交所的資金運用，受到嚴格的限制，不得投資上市櫃公司，因此財務運用的範圍，非常有限。即使如此，2022年在動盪不安的環境下，證交所稅後淨利仍然高達70.70億元，每股盈餘（EPS）為6.83元，比起2021年的103.86億元，每股盈餘10.13元，雖然衰退3成，但是仍然繳出不錯的成績單，具有一定的水準，

證交所的收入來源，經手費是其中一項，不過因為受到股市不景氣，交易量下滑影響，經手費隨之減少，只有靠保留盈餘，妥善運用公司餘裕資金，做妥善的理財規劃，來增加公司獲利。

證交所負責審查上市申請案，對於產業及上市公司財務、業務狀況，瞭若指掌，如果要直接投資上市公司股票，當然擁有絕對優勢的地位，但是囿於職務利益衝突，可能涉及內線交易問題，證交所自有資金不可直接投資個股，只能購買投信發行的ETF，即使如此，也同樣創造了可觀的利潤。

細觀證交所持有的ETF當中，有6檔最值得注意，其中持有最多的是國泰永續高股息（00878），共有9168張，第二名是元大台灣50（0050）6566張，第三名是富邦公司治理（00692），持有3174張，另外富邦台灣50(006208）持有1897張，這些都是投資人耳熟能詳的標的。

在這些ETF之中，其中最「資深」的元大台灣50（0050）及富邦台灣50（006208），是屬於市值型標的ETF，最夯的國泰永續高股息（00878）證交所持股最多，同樣值得投資人注意。

這些ETF成份股各有不同的特色，值得注意，例如證券主管機關一再強調公司治理的重要性，證交所在選擇ETF時，也相當重視，特別將富邦公司治理(00692)列名其中，正突顯公司治理影響企業經營的成敗，深受證交所重視，深值投資人參考注意，未來在選股時，應多加注意公司治理良窳，對於投資標的的選擇，應該有多一層的保護。

近年受創嚴重，投資人避之唯恐不及的金融產業，證交所選擇危機入市，投資元大MSCI金融（0055），計有1372張，顯示證交所投資的考量，應該有別於一般人追漲殺跌的思考模式，特別在經濟風暴重創金融產業之際，選擇金融ETF，令人驚訝，時機上的考量，非常特殊，與市場選擇不同，值得投資人參考。

在半導體產業方面，證交所投資國泰台韓科技（00735）達1300多張，應該是正面肯定台灣半導體產業的優勢，顯示未來半導體產業的重要性，近來國際半導體產業不景氣，連龍頭大廠台積電的營收都下滑，看來並沒有影響證交所的投資判斷，仍將半導體產業視為台灣經濟發展的重心，並未減少國泰台韓科技（00735）的數量。

股市標的太多，感到選股困難嗎？何妨參考證交所選擇的ETF長期投資，懶人投資術，只要價格合理，時間夠久，從年輕時就可以執行定期定額（或不定額）投資術，等到退休時，應該會有不錯的養老金，何需再指望勞保年金呢？

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★
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