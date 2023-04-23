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台灣《地球解方 永續設計行動年會》聚焦12大議題　宏碁、台塑暢談淨零可能

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/23 09:51
地球解方全場大合照。(圖/主辦單位)

地球解方全場大合照。(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)第三屆《地球解方 永續設計行動年會》聚焦12大議題，於21日連續三天於台北松山文創園區多功能展演廳舉行。

主辦單位5% Design Action 社會設計平台，已經連續三年在世界地球日舉辦年會，落實聯合國永續發展目標第17項「建立多元夥伴關係，建立永續願景」。今年成功聯合跨領域的六大策略夥伴，包含全台市佔率與影響力最大的傳播集團《Dentsu電通行銷傳播集團》、議題策略《聯合線上倡議家》、教育創新《雜學校》、創新轉型服務《DreamVok意集設計》、視覺統籌《究方社》。

主題聚焦為「突破創新。加速行動」，共6場主題專場、聚焦12大議題生態系，橫跨永續轉型、永續金融、智慧交通、全人健康、永續城市、食物轉型、低碳建築、地方創生、社會轉型、永續行銷、永續教育，邀請產、官、學、研、社企等領域專業人士超過70位以上，設計驅動跨域整合共同找出解方以共創永續未來！

首場對談邀請國內外大企業包含中鋼、宏碁、台塑、Google Cloud來談論「加速循環與創新！淨零的N種可能」，提供企業推動低碳製程時，除了解析報告書與碳盤查管理外，要如何整合組織管理、人才培育、商業設計、市場溝通與落實推動等層層面向。並且結合財務管理、工業技術、商業經濟、服務設計等，跨領域前瞻分析企業未來面對的風險管理，期待激盪出具商機、有社會影響力並兼顧環境友善的策略或方向。

年會將宣布與業界領導者電通行銷傳播集團，攜手推動台灣行銷傳播相關公協會成立「台灣永續行銷聯盟」，並銜接「國際永續教育協會」，共同推出台灣第一本「永續教科書」，未來嚴選與收錄年度最佳行動代表和永續成果，後續提供學校、教師，作為發展永續教案之應用，推動永續進入校園。以及同步發表「go action永續資源數位媒合平台」，以「智慧化媒合跨界人才與資源」，共同為關鍵性的永續行動提升成效、加速、更快達成永續目標，實質鏈結各項永續行動背後的「生態系」及投入解方之專業團隊。
地球解方 永續設計行動年會
ESG

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