出版人富察疑遭秘密拘捕 台灣海內外人士連署促中國放人

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）「讀書共和國八旗文化」總編輯李延賀（筆名富察）日前赴中國探親後失聯，中國流亡作家貝嶺稱他可能已遭秘密拘捕，呼籲外界關注，今（22）日包括八旗出版社的作者等國內外夥伴，以中英文發出聯合聲明，要求放人。

聲明提到，富察在台灣自由的環境中，如魚得水，在他的領導下，八旗出版物深受華文讀者喜愛。眾人驚聞他在中國失去人身自由，無法與家人見面，籲有關當局立刻將他釋放。署名者包括民運人士王丹、新聞工作者矢板明夫等人。

陸委會20日說明，台灣國安單位已介入，但尊重家屬意見，不便對外說明，僅稱目前富察人是平安的。

富察是滿族人，出生於遼寧，是台灣女婿，2009年依親移居台灣。對於他究竟是中國人還台灣人？八旗主編王家軒在臉書澄清，指富察已申請並得到了中華民國國籍，這趟回中國就是要放棄中國國籍，「不幸就出事了」。

聲明全文如下：

驚悉「讀書共和國八旗文化」總編輯李延賀（筆名富察）最近在上海被中國有關部門「監視居住」，失去人身自由，家屬和律師都無法見到本人。

我們作為「八旗文化」的作者、譯者、編輯與工作伙伴，在過去幾年中與富察有過許多接觸。富察熱愛讀書，熱愛出版，對編輯工作有無比的熱情，將全部的時間與精力都奉獻給知識傳播與文化啟蒙。他待人誠懇無私，對同事寬大熱情，對名利毫無所求，永遠以積極、樂觀的心態面對人生與工作。

在台灣的自由環境中，他如魚得水，揮灑自如，也竭盡所能地將他的所學貢獻給廣大華文世界讀者。台灣的出版自由、學術自由與言論自由，就像空氣一樣，是我們每個讀者／作者／譯者／編輯日常生活的一部分。在富察總編輯領導下，「八旗文化」出版物非常多元，深受華文世界讀者喜愛。

我們相信富察享受言論自由與出版自由「無罪」！我們呼籲中國當局立即釋放富察，讓他早日與家人團聚，回到他熱愛的出版工作。

八旗出版社的作者與其他工作伙伴支持者（按姓氏筆畫排名）：王丹、王家軒、矢板明夫、李忠謙、李志德、李寧怡、汪浩、余杰、何清漣、沈榮欽、宋承恩、吳權益、邱師儀、林宗弘、林慕蓮（Louisa Lim）、胡采蘋、施逸翔、范疇、宮脇淳子、陳方隅、陳牧民、陳鳳瑜、張正、張國城、黃兆徽、程曉農、楊海英、鄭欣娓、趙思樂、廖雲章、廖珮杏、裴敏欣、熊倉潤、劉維人、賴怡忠、盧靜、戴雅門（Larry Diamond）、瞿欣怡、顏擇雅、羅文嘉。